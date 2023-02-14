В Новосибирске председатель Духовного управления мусульман получил срок за нелегальное общежитие

В Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу об организации незаконной миграции в Новосибирске. На скамье подсудимых оказался председатель Духовного управления мусульман Новосибирской области Рафаэль Сулейманов.
По данным управления ФСБ по Новосибирской области, ровно год назад контрразведчики вместе с полицейскими обнаружили нелегальное общежитие в частном секторе за промзоной в районе
На момент проверки внутри дома оказалось 40 граждан Республики Узбекистан: 12 из них находились на территории РФ незаконно, еще у 12 человек нашлись нарушения правил миграционного учета.
— Жители указанной гостиницы подтвердили, что собственником «нелегального общежития» является Сулейманов Рафаэль. Плату за пребывание в гостинице Сулейманов принимает лично, наличными и банковскими переводами, а также через свое доверенное лицо, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
В отношении духовного лидера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.
— Осудили меня. Сегодня на это (обоснованность обвинений) никто не смотрит. Осудили, значит, осудили. Такой закон. Апелляции не будет, ничего не будет. Будем ходить, исполнять то, что нам приказано, — заявил Рафаэль Савельев в беседе с журналистом НГС.
Приговор в законную силу не вступил.
Рафаэль Сулейманов руководит мечетью на улице Фрунзе. Весной прошлого года в памятник архитектуры, которому насчитывается более 100 лет, нагрянула проверка по приказу регионального департамента имущественных отношений. Специалисты выяснили, что религиозные деятели нарушили правила пользования историческим зданием. Источник НГС в религиозных кругах тогда предположил, что претензии к Сулейманову связаны с противостоянием конкурирующих мусульманских организаций.