В Новосибирске председатель Духовного управления мусульман получил срок за нелегальное общежитие

Рафаэль Сулейманов руководит мечетью на улице Фрунзе. Весной прошлого года в памятник архитектуры, которому насчитывается более 100 лет, нагрянула проверка по приказу регионального департамента имущественных отношений. Специалисты выяснили, что религиозные деятели нарушили правила пользования историческим зданием. Источник НГС в религиозных кругах тогда предположил, что претензии к Сулейманову связаны с противостоянием конкурирующих мусульманских организаций.