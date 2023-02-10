Репортаж из поселка нелегальных золотодобытчиков: как его жители убивают себя в шахтах ради детей, «лексусов» и квартир

— Давай я тебе целое ведро нагребу, полное. Почё она тебе? Ты прикинь, я щас приду домой — да тебя проклянут все, и мои дети, и моя жена, и сдохнешь ты [мат], — говорит сотруднику Саша. Он зол — в этой миске «неделя работы».



— Давай че-нить порешаем, а? Половину хотя бы? — пробует договориться Максим.



— Какая половина, я его заработал, [мат]. Половину… — Саша закипает и мечется.



— Смотри, я себе ничего не беру, — отвечает человек из рудника.



— Пересыплем, и всё, — упрашивает Максим, рассказывая, что у всех есть семьи.



У Александра трое детей, у самого Максима — двое. Пока представители собственника переговариваются и решают, куда ссыпать золото, выясняется судьба всех троих — у Саши была судимость за магазинную кражу, которую он совершил в 17 лет, у Кости — за уклонение от службы в армии, Максим — дипломированный горный инженер и бывший проходчик.