Сибиряк пришел в банк с чужим паспортом: он пытался взять на него кредит в 200 тысяч

29-летнего новосибирца подозревают в том, что он пытался взять кредит по чужому паспорту.
Его задержали сотрудники Росгвардии в банке на улице Гоголя. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 3 февраля.
— В банк для оформления договора явился гражданин, который рассчитывал получить кредит в размере 200 тысяч рублей. При проверке предоставленных клиентом документов работники банка обнаружили, что мужчина предъявил чужой паспорт, в связи с чем была нажата кнопка тревожной сигнализации, — сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
В пресс-службе регионального МВД уточнили, что на мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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