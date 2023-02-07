Сибирячка родила ребенка и продала его за 850 тысяч рублей — женщину наказали за торговлю людьми

Суд Красноярска установил, что женщина в 2019 году решила за денежное вознаграждение выносить и родить ребенка для посторонних людей.

— Для этого она в Интернете подыскала фирму, оказывающую услуги по сопровождению беременности и родам — «Дидилия». После проведенного за границей искусственного оплодотворения она в августе 2020 года родила ребенка в «Красноярском краевом центре охраны материнства и детства», — объяснили в прокуратуре Красноярского края. — После этого женщина получила свидетельство о рождении ребенка, в котором указала себя в качестве матери, оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение ее новорожденным ребенком.