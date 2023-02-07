Сибирячка родила ребенка и продала его за 850 тысяч рублей — женщину наказали за торговлю людьми

Красноярский суд вынес приговор жительнице Новосибирска за продажу ребенка под видом суррогатного материнства. Ее осудили по пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми».
Суд Красноярска установил, что женщина в 2019 году решила за денежное вознаграждение выносить и родить ребенка для посторонних людей.
— Для этого она в Интернете подыскала фирму, оказывающую услуги по сопровождению беременности и родам — «Дидилия». После проведенного за границей искусственного оплодотворения она в августе 2020 года родила ребенка в «Красноярском краевом центре охраны материнства и детства», — объяснили в прокуратуре Красноярского края. — После этого женщина получила свидетельство о рождении ребенка, в котором указала себя в качестве матери, оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение ее новорожденным ребенком.
За продажу новорожденного сибирячка получила от компании 850 тысяч рублей. Директор фирмы забрал ребенка из роддома. Где именно сейчас находится младенец в прокуратуре не уточнили.
В итоге суд признал женщину виновной и приговорил к 3,5 годам лишении свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
В прокуратуре Красноярского края отметили, что в суде находятся еще несколько дел — по торговле детьми еще одной женщиной, халатности в действиях главного врача КГБУЗ «Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства» и его заместителя.
— В отношении других суррогатных матерей, начальника юридического отдела краевого учреждения вынесены обвинительные приговоры. Расследование в отношении директора «Дидилия» и его соучастников продолжается, — добавили в ведомстве.
В прошлом году в России был принят новый закон о суррогатном материнстве. Мы подробно разбирали изменения.