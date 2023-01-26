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Рядовой из Сибири получил 5 лет условно: он дважды не пришел на службу вовремя

Первый раз мужчина не вернулся из отпуска

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Он дважды уезжал в Омск

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Омский гарнизонный военный суд приговорил рядового Руслана Ахметова к пяти годам и трем месяцам лишения свободы условно. Он дважды не вернулся из отпуска в военную часть вовремя. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

— Военнослужащий 12 июля не явился из отпуска на военную службу. 10 августа Ахметов добровольно явился в воинскую часть. 15 августа рядовой повторно на службу не явился и уехал в Омск, — объяснили в суде.

И только 13 октября он добровольно явился в военный следственный отдел.


Суд назначил Ахметову наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Сибири Абаканский гарнизонный суд огласил приговор рядовому Белеку Ооржаку. Мужчину признали виновным в оставлении места службы в ЛНР.

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