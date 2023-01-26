Рядовой из Сибири получил 5 лет условно: он дважды не пришел на службу вовремя

Омский гарнизонный военный суд приговорил рядового Руслана Ахметова к пяти годам и трем месяцам лишения свободы условно. Он дважды не вернулся из отпуска в военную часть вовремя. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
— Военнослужащий 12 июля не явился из отпуска на военную службу. 10 августа Ахметов добровольно явился в воинскую часть. 15 августа рядовой повторно на службу не явился и уехал в Омск, — объяснили в суде.
И только 13 октября он добровольно явился в военный следственный отдел.
Суд назначил Ахметову наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Сибири Абаканский гарнизонный суд огласил приговор рядовому Белеку Ооржаку. Мужчину признали виновным в оставлении места службы в ЛНР.