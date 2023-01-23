Глава СК заинтересовался делом о «хищении 1500 квартир» в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским силовикам подготовить доклад по делу о «хищении 1500 квартир» в Новосибирске. Это произошло после того, как новосибирец записал обращение к главе СК.
— В публичном пространстве в видеообращении житель города Новосибирска просит отреагировать на сложившуюся в регионе ситуацию. Мужчина сообщает о местном предпринимателе, признанном виновным в участии в мошеннических схемах при реализации муниципальных квартир с октября
Уголовное дело, передают следователи, рассматривалось более трех лет, и в результате количество незаконно проданных квартир «снизилось с 1500 до 50». Осужденным за аферу назначили условные сроки, что, по словам следователей, «вызвало возмущение у жителей города, которые высказывают предположения о коррупционной составляющей».
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил
Исполнение поручения поставлено на контроль в столичном управлении.
Приговор по делу о «хищении 1500» квартир прозвучал 30 декабря 2022 года. Редакция НГС подробно рассказывала, как скандал федерального масштаба за