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Глава СК заинтересовался делом о «хищении 1500 квартир» в Новосибирске

Следователи готовят доклад Александру Бастрыкину о ситуации

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Бастрыкин отреагировал на обращение новосибирца о коррупции в Новосибирске

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским силовикам подготовить доклад по делу о «хищении 1500 квартир» в Новосибирске. Это произошло после того, как новосибирец записал обращение к главе СК.

— В публичном пространстве в видеообращении житель города Новосибирска просит отреагировать на сложившуюся в регионе ситуацию. Мужчина сообщает о местном предпринимателе, признанном виновным в участии в мошеннических схемах при реализации муниципальных квартир с октября 2008-го по сентябрь 2014 года, — говорится в сообщении СК РФ.

Уголовное дело, передают следователи, рассматривалось более трех лет, и в результате количество незаконно проданных квартир «снизилось с 1500 до 50». Осужденным за аферу назначили условные сроки, что, по словам следователей, «вызвало возмущение у жителей города, которые высказывают предположения о коррупционной составляющей».

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину представить подробный доклад по озвученной в публичном пространстве ситуации, — говорится в сообщении СК.

Исполнение поручения поставлено на контроль в столичном управлении.

Приговор по делу о «хищении 1500» квартир прозвучал 30 декабря 2022 года. Редакция НГС подробно рассказывала, как скандал федерального масштаба за 8 лет расследования и судебных разбирательств превратился в «пшик».

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