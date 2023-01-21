Новосибирца задержали за убийство косули: ущерб природе оценили в 200 тысяч

В Ордынском районе полицейские задержали
— Полицейскими установлено, что подозреваемый совершил незаконный отстрел животного, погрузил тушу в автомобиль и проследовал домой, где разделал. Части животного, веревка, нож, 3 гладкоствольных ружья, патроны и одежда, в которой находился гражданин при совершении противоправного деяния, а также автомобиль обнаружены и изъяты полицейскими, — сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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