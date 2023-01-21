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Новосибирца задержали за убийство косули: ущерб природе оценили в 200 тысяч

Мужчина находится под подпиской о невыезде

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У сибиряка изъяли оружие и автомобиль

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В Ордынском районе полицейские задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в незаконной охоте. Ранее полицейские на обочине недалеко от села Быструха нашли место забоя косули.

— Полицейскими установлено, что подозреваемый совершил незаконный отстрел животного, погрузил тушу в автомобиль и проследовал домой, где разделал. Части животного, веревка, нож, 3 гладкоствольных ружья, патроны и одежда, в которой находился гражданин при совершении противоправного деяния, а также автомобиль обнаружены и изъяты полицейскими, — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Он находится под подпиской о невыезде. По данным специалистов, ущерб живому миру составил 200 тысяч рублей.

Ранее Венгеровский районный суд Новосибирской области огласил обвинительный приговор трем охотникам, двое из которых — бывшие участковые местной полиции. Их приговорили к штрафу в 2 миллиона рублей и условным срокам.

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