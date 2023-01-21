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50 нелегальных автомобильных заправок закрыли в Новосибирске в 2022 году

На их владельцев возбудили административные дела

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Часто торговлю топливом производят из переоборудованных под заправку автомобилей

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В 2022 году в Новосибирске закрыли 50 нелегальных мобильных заправок. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на их владельцев возбудили административные дела.

— Изъято 50 транспортных средств и нестационарных объектов. Изъятые автотранспортные средства, специально оборудованные для реализации топлива, и нестационарные объекты хранятся до завершения рассмотрения дела об административном правонарушении, — пояснили в муниципалитете.

В городской администрации отметили, что торговлю топливом производят из самовольно размещенных нестационарных объектов, к примеру, контейнеров, гаражей или бочек. Или же из переоборудованных под заправку автомобилей.

Ранее в Новосибирске перестала действовать услуга доставки бензина для частных автовладельцев, топливо развозили несколько компаний.

НовосибирскАвтозаправкаБензин
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