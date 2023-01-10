СЕЙЧАС -28°С
Пробки 4/10
usd 70.30
eur 75.08
Тема дняНовосибирец умер от алкоголя на праздниках
Все новости
Все новости

В Новосибирске исчезла доставка бензина до машины — где теперь заправиться дешевле

Услуга доставки действовала для частных автовладельцев

1 248

Заправщик за работой

Поделиться

В Новосибирске перестала действовать услуга доставки бензина для частных автовладельцев, ранее топливо развозили несколько компаний. На сегодня в справочнике 2ГИС в категории «доставка топлива» есть только одна компания, но она развозит дизель, преимущественно для спецтехники.

Так, в 2020 году в Новосибирске, и в частности на НГС, активно рекламировалась компания «Полный бак», предлагавшая доставку бензина до машины по ценам ниже, чем на АЗС. На сегодня заказать там топливо невозможно, хотя операторы берут телефонную трубку.

— К сожалению, пока не работаем. Скоро возобновим работу, баки новые на машины установим, приложение обновим, — говорит оператор, причем примерно так же отвечали и пару месяцев назад.

Другая компания TankUp!, появившаяся в 2020 году, вообще не подает признаков жизни — не доступны ни телефон, ни сайт.

Сегодня купить топливо по сниженной цене можно на мобильных заправках — универсалы «Лада-Ларгус» с соответствующей раскраской можно видеть на обочинах дорог. Но зачастую топливо там продают без разрешения — почитайте об этом тут.

АЗСТопливоБензинДоставка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter