В Новосибирске исчезла доставка бензина до машины — где теперь заправиться дешевле

В Новосибирске перестала действовать услуга доставки бензина для частных автовладельцев, ранее топливо развозили несколько компаний. На сегодня в справочнике 2ГИС в категории «доставка топлива» есть только одна компания, но она развозит дизель, преимущественно для спецтехники.
Так, в 2020 году в Новосибирске, и в частности на НГС, активно рекламировалась компания «Полный бак», предлагавшая доставку бензина до машины по ценам ниже, чем на АЗС. На сегодня заказать там топливо невозможно, хотя операторы берут телефонную трубку.
— К сожалению, пока не работаем. Скоро возобновим работу, баки новые на машины установим, приложение обновим, — говорит оператор, причем примерно так же отвечали и пару месяцев назад.
Другая компания TankUp!, появившаяся в 2020 году, вообще не подает признаков жизни — не доступны ни телефон, ни сайт.
Сегодня купить топливо по сниженной цене можно на мобильных заправках — универсалы «Лада-Ларгус» с соответствующей раскраской можно видеть на обочинах дорог. Но зачастую топливо там продают без разрешения — почитайте об этом тут.