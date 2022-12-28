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Стрельба в пермском университете

«Люди выпрыгивали с третьего этажа». Как первокурсник пришел с ружьем в вуз и устроил там ад — вспоминаем трагедию

Сегодня пермского стрелка Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Коротко рассказываем, что он натворил

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Видео: Городские порталы

В Пермском краевом суде огласили приговор Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года пришел в университет с оружием и открыл стрельбу по людям. Шестеро человек в результате погибли, а около шестидесяти получили травмы разной степени тяжести.

Что происходило в тот день на территории университета? И как стрелок Тимур Бекмансуров отреагировал на то, что его приговорили к пожизненному заключению? Смотрите видеохронику трагедии — ролик опубликован чуть выше.

Уголовное дело о стрельбе включало около сотни томов, показания свидетелей и потерпевших заслушивали на протяжении нескольких месяцев. Текст приговора также оказался длинным: судья зачитывал его целый день. Время понадобилось на подробное перечисление действий Бекмансурова (сам он не смог сказать, сколько раз стрелял), а также на зачитывание кратких выдержек из показаний людей, находившихся в ПГНИУ в тот день.

По правилам на время оглашения приговора все присутствующие должны встать. Бекмансурову разрешили сидеть, так как ему присвоили третью группу инвалидности: во время задержания стрелка ранили, а впоследствии ему ампутировали левую ногу. Несмотря на разрешение, поначалу Бекмансуров стоял, держась рукой за стеклянную стену клетки, в которой находился. Потом сел.

Решение судья огласил только к вечеру: Тимура Бекмансурова признали виновным в покушении на убийство 59 человек, убийстве 6 человек и повреждении чужого имущества.

— Он осознавал опасность действий. Имел умысел на убийство 59 человек, но не довел до конца по независящим от него причинам. Часть людей укрылась, спаслась бегством, — уточнил судья Сергей Коробейников. — Повредил машины (Бекмансуров стрелял и по автомобилям. — Прим. ред.).

В результате Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы. Также он должен будет выплатить деньги по искам пострадавших и родственников погибших на общую сумму около 25 миллионов рублей, возместить ущерб вузу (275 тысяч рублей) и владельцам автомобилей (70 тысяч рублей).

Ранее наши коллеги из 59.RU подробно рассказывали о погибших. Вот их имена.

19-летний Ярослав Арамелев был студентом физического факультета ПГНИУ. 18-летняя Ксения Самченко и 19-летняя Екатерина Шакирова учились на направлении «гидрометеорология» географического факультета. 20-летняя Александра Мохова была студенткой механико-математического факультета. 24-летняя Анна Айгельдина работала лаборанткой химического анализа на предприятии «Ника-Петротэк» в Камбарке: в Пермь она приехала, чтобы забрать диплом магистра. 66-летняя эндоскопист Маргарита Энгаус пришла в университет вместе с внуком на экскурсию.

Все материалы о стрельбе в ПГНИУ и суде над Тимуром Бекмансуровым собраны в отдельном сюжете.

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ПриговорСудТимур Бекмансуров
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