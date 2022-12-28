«Люди выпрыгивали с третьего этажа». Как первокурсник пришел с ружьем в вуз и устроил там ад — вспоминаем трагедию

В Пермском краевом суде огласили приговор Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября
Что происходило в тот день на территории университета? И как стрелок Тимур Бекмансуров отреагировал на то, что его приговорили к пожизненному заключению? Смотрите видеохронику трагедии — ролик опубликован чуть выше.
Уголовное дело о стрельбе включало около сотни томов, показания свидетелей и потерпевших заслушивали на протяжении нескольких месяцев. Текст приговора также оказался длинным: судья зачитывал его целый день. Время понадобилось на подробное перечисление действий Бекмансурова (сам он не смог сказать, сколько раз стрелял), а также на зачитывание кратких выдержек из показаний людей, находившихся в ПГНИУ в тот день.
По правилам на время оглашения приговора все присутствующие должны встать. Бекмансурову разрешили сидеть, так как ему присвоили третью группу инвалидности: во время задержания стрелка ранили, а впоследствии ему ампутировали левую ногу. Несмотря на разрешение, поначалу Бекмансуров стоял, держась рукой за стеклянную стену клетки, в которой находился. Потом сел.
Решение судья огласил только к вечеру: Тимура Бекмансурова признали виновным в покушении на убийство 59 человек, убийстве 6 человек и повреждении чужого имущества.
— Он осознавал опасность действий. Имел умысел на убийство 59 человек, но не довел до конца по независящим от него причинам. Часть людей укрылась, спаслась бегством, — уточнил судья Сергей Коробейников. — Повредил машины (Бекмансуров стрелял и по автомобилям. — Прим. ред.).
В результате Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы. Также он должен будет выплатить деньги по искам пострадавших и родственников погибших на общую сумму около 25 миллионов рублей, возместить ущерб вузу (275 тысяч рублей) и владельцам автомобилей (70 тысяч рублей).
Ранее наши коллеги из 59.RU подробно рассказывали о погибших. Вот их имена.
Все материалы о стрельбе в ПГНИУ и суде над Тимуром Бекмансуровым собраны в отдельном сюжете.