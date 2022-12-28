«Люди выпрыгивали с третьего этажа». Как первокурсник пришел с ружьем в вуз и устроил там ад — вспоминаем трагедию

Уголовное дело о стрельбе включало около сотни томов, показания свидетелей и потерпевших заслушивали на протяжении нескольких месяцев. Текст приговора также оказался длинным: судья зачитывал его целый день. Время понадобилось на подробное перечисление действий Бекмансурова (сам он не смог сказать, сколько раз стрелял), а также на зачитывание кратких выдержек из показаний людей, находившихся в ПГНИУ в тот день.

