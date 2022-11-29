«Не изготавливал и не поставлял»: реальный срок получил новосибирец за мошенничество с продажей стульев

Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении местного жителя. По данным суда, мужчина принимал от людей заказы и деньги на изготовление мебели, но ничего не производил.
Как сообщили в пресс-службе суда, Кирилл Карецкий разместил информацию об изготовлении мебели на созданной им странице в соцсетях с названием Stulia_nsk54 («Стулья_нск54»). При этом у сибиряка не было возможности ее производить.
— Карецкий разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления работ по производству мебельной продукции, принимал заказы на ее изготовление, получал денежные средства, при этом свои обязательства не исполнял, мебельные изделия не изготавливал и не поставлял, — уточнили в суде.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статье о мошенничестве. В уголовном деле 43 эпизода по ч. 2 ст. 159 УК РФ, 1 преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ и 4 — по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Суд назначил сибиряку 3 года исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
— Также приговором суда с Карецкого Кирилла в пользу потерпевших взыскано 1 292 800 рублей в счет возмещения материального ущерба, — указано в сообщении.
Ранее НГС рассказывал о том, что заказавшие мебель в салоне «Королева дома» жители Новосибирска обратились в полицию. По словам горожан, директор фирмы собрала с клиентов предоплату за производство изделий и отключила телефон.