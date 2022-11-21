Муж убитой сибирячки Ирины Синельниковой заявил об угоне авто: когда-то женщина погибла из-за этой машины

Бердчанин Константин Синельников заявил, что неизвестные попытались угнать черный седан «Пежо», который ранее принадлежал его жене Ирине. В 2019 году женщину жестко убили два кемеровчанина и продали машину за 155 тысяч рублей.
Сегодня «Пежо» по решению суда принадлежит мужу погибшей — Константину Синельникову. Он сообщил корреспонденту НГС, что 3 ноября поставил машину на территорию, арендованную компанией «Моторесурс» (в которой он работает) у ООО «Бердский торг». Синельников уточнил, что ранее машина стояла во дворе его частного дома.
— 20 ноября около часа ночи мне позвонил знакомый и спросил, не моя ли машина стоит брошенная на дороге. Я сел в такси, позвонил в дежурную часть, попросил прислать опергруппу. Приезжаю на место — там стоит экипаж (ГИБДД), — рассказал Синельников.
По его словам, автоинспекторы предложили ему написать заявление и не ждать опергруппу. Мужчина воспротивился и сказал, что будет дожидаться приезда криминалистов, чтобы они собрали улики. После этих слов сотрудники ГИБДД уехали, уверяет он. Через час приехали эксперты.
— Всё зафиксировали, мы съездили в отдел, у меня приняли заявление. Машину на хранение мне отдали. Я вызвал эвакуатор и туда же ее поставил — на территорию, — отметил Синельников.
Позже он собрал записи с камер наблюдения, которые запечатлели действия неизвестных. Оказалось, что двое мужчин подъехали к воротам территории на белом минивэне, вручную открыли автоматические ворота, взяли «Пежо» на буксир и вытащили его с территории. При этом колеса у машины оказались заблокированы: несколько сотен метров автомобиль тащили волоком и в итоге бросили прямо на дороге.
— Это территория «Бердского торга», она находится у «Моторесурса» в аренде. Ворота там просто так не открываются, их целенаправленно отключил сторож («Бердского торга»). «Стопоры» отключаются, и ворота в ручном режиме можно открыть. Полицейский ходил разговаривать со сторожем. Тот ему сказал, мол, я ничего не видел, — рассказал Синельников.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Моторесурс» было основано в 2014 году. Компания занимается арендой и управлением собственного и арендованного имущества. Доли в организации равно поделены между Янчак Кристиной Владимировной и Ступиной Анастасией Игоревной. По итогам 2021 года, выручка компании составила 0 рублей.
Заместитель генерального директора «Бердского торга» Дмитрий Сидоренко в беседе с журналистом НГС заявил, что территория, с которой «якобы угнали автомобиль», не является автостоянкой, а сторож не обязан следить за сохранностью автотранспорта арендаторов.
— У «Моторесурса» конфликт с субарендатором — пунктом техосмотра. Машина преграждает доступ к помещению, где он находится, — пояснил Сидоренко.
Константин Синельников подтвердил, что помещение сдавалось в субаренду пункту техосмотра, но договор с ними расторгли из-за отсутствия платежей.
— Они этого не понимают, они продолжают сидеть (в помещении). Чтобы они туда не заезжали, мы поставили автомобиль. У меня есть договор с «Бердским торгом», по которому я оплачиваю аренду боксов и того куска земли, на котором сейчас стоит «Пежо», — пояснил он.
ООО «Бердский торг» функционирует с 2015 года. Компания также занимается арендой и управлением собственного и арендованного имущества. В составе учредителей — 9 человек. Директор — Сарпов Юрий Дмитриевич. По итогам 2021 года в компании зафиксирован чистый убыток в размере 3,6 млн рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что по факту инцидента было принято заявление. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ирина Синельникова пропала в январе 2019 года, когда отправилась продавать черный «Пежо». Двое суток её искали сотни волонтёров. Позже тело женщины было обнаружено в Кемеровской области. Оказалось, что с Синельниковой расправились два кемеровчанина, которые продали машину за 155 тысяч рублей. В марте 2021 года одного из них приговорили к 21 году, а другого — к 18 годам заключения в колонии строгого режима.