Муж убитой сибирячки Ирины Синельниковой заявил об угоне авто: когда-то женщина погибла из-за этой машины

Бердчанин Константин Синельников заявил, что неизвестные попытались угнать черный седан «Пежо», который ранее принадлежал его жене Ирине. В 2019 году женщину жестко убили два кемеровчанина и продали машину за 155 тысяч рублей.



Сегодня «Пежо» по решению суда принадлежит мужу погибшей — Константину Синельникову. Он сообщил корреспонденту НГС, что 3 ноября поставил машину на территорию, арендованную компанией «Моторесурс» (в которой он работает) у ООО «Бердский торг». Синельников уточнил, что ранее машина стояла во дворе его частного дома.

