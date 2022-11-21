Сибирячка заказала убийство бывшего мужа: как суд наказал ее вместе с киллером и посредником

Новосибирский областной суд сегодня, 21 ноября, вынес приговор по делу об убийстве в поселке Кудряшовский. Виновными признали бывшую жену убитого Светлану Жиронкину, а также двоих мужчин, которые помогли ей в преступлении.
65-летнего Николая Жиронкина застрелили в январе
— В конце 2019 года к
Посредник нашел человека, который согласился убить
Соседи бывших супругов вспоминали, что Светлана была шокирована убийством бывшего мужа, и не могли даже представить, что именно она заплатила за его убийство. Тем не менее спустя месяц после преступления женщину и обоих ее подельников задержали. Жиронкина утверждала, что ни в чем не виновата и на предварительном следствии, и в суде, дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Тем не менее коллегия пришла к выводу, что женщина виновна и вынесла обвинительный вердикт.
Светлану Жиронкину приговорили к 13 годам колонии общего режима, киллера Александра Морозова — 12 годам колонии строгого режима, посредника Яшара Исаева — к 13 годам в колонии строгого режима.
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