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Сибирячка заказала убийство бывшего мужа: как суд наказал ее вместе с киллером и посредником

Николая Жиронкина застрелили в его коттедже в январе 2020 года

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Светлана Жиронкина получила 13 лет колонии общего режима

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Новосибирский областной суд сегодня, 21 ноября, вынес приговор по делу об убийстве в поселке Кудряшовский. Виновными признали бывшую жену убитого Светлану Жиронкину, а также двоих мужчин, которые помогли ей в преступлении.

65-летнего Николая Жиронкина застрелили в январе 2020-го в собственном коттедже, где он жил с уже бывшей женой Светланой. Как выяснили следователи СК, в конце концов жить бок о бок с супругом женщине надоело и она начала искать киллера, который разделается с Николаем.

— В конце 2019 года к 60-летнему мужчине обратилась его 60-летняя знакомая с предложением совершить убийство бывшего 65-летнего мужа, так как между ними сложились личные неприязненные отношения, — рассказали тогда следователи СК.

Посредник нашел человека, который согласился убить 65-летнего предпринимателя и поздно вечером 10 января постучал в двери коттеджа Жиронкиных. Когда хозяин открыл ему, киллер дважды выстрелил Жиронкину в голову и скрылся с места преступления.

Соседи бывших супругов вспоминали, что Светлана была шокирована убийством бывшего мужа, и не могли даже представить, что именно она заплатила за его убийство. Тем не менее спустя месяц после преступления женщину и обоих ее подельников задержали. Жиронкина утверждала, что ни в чем не виновата и на предварительном следствии, и в суде, дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Тем не менее коллегия пришла к выводу, что женщина виновна и вынесла обвинительный вердикт.

Светлану Жиронкину приговорили к 13 годам колонии общего режима, киллера Александра Морозова — 12 годам колонии строгого режима, посредника Яшара Исаева — к 13 годам в колонии строгого режима.

Александр Морозов отправится в колонию за совершение убийства на 12 лет

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Ранее НГС писал о том, что сказал в своем последнем слове предполагаемый убийца студента НГТУ Денис Миллер.

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