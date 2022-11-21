Сибирячка заказала убийство бывшего мужа: как суд наказал ее вместе с киллером и посредником

Новосибирский областной суд сегодня, 21 ноября, вынес приговор по делу об убийстве в поселке Кудряшовский. Виновными признали бывшую жену убитого Светлану Жиронкину, а также двоих мужчин, которые помогли ей в преступлении.



65-летнего Николая Жиронкина застрелили в январе 2020-го в собственном коттедже, где он жил с уже бывшей женой Светланой. Как выяснили следователи СК, в конце концов жить бок о бок с супругом женщине надоело и она начала искать киллера, который разделается с Николаем.