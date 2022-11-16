Серийных воров из Томска поймали новосибирские полицейские — похождения фигурантов попали на видео

Новосибирские полицейские задержали двоих томичей, которых заподозрили в серии краж из офисов и медицинских центров Новосибирска. По данным регионального главка МВД, злоумышленников поймали с поличным. Приятели проникли в медицинский центр, расположенный в Калининском районе Новосибирска, а когда сработала сигнализация, попытались уехать, но были задержаны полицейскими и росгвардейцами.
— В автомобиле находились мужчины 21 и 23 лет. В ходе осмотра транспортного средства в салоне был обнаружен металлический инструмент, использовавшийся как орудие взлома, черновые записи, содержащие схемы планировки помещений, в которые фигуранты намеревались проникнуть, а также прорисованы возможные пути отхода, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что задержанные приехали в Новосибирск из Томска и уже не раз были судимы по статье 158 УК РФ «Кража». Следователи полиции уже выяснили, что «гастроли» фигуранты начали в конце октября и успели обокрасть 20 офисов и медицинских центров в Калининском, Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска. Они отжимали или разбивали пластиковые окна, залезали в заранее осмотренное днем помещение и искали деньги. Размер добычи колебался от 5 до 100 тысяч рублей, всего злоумышленники, по данным полиции, похитили 400 тысяч рублей.
Обвиняемых в краже уже арестовали, им грозит до пяти лет лишения свободы.
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