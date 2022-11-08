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«Был на каникулах у бабушки»: подробности нападения 14-летнего новосибирца на друга — возбуждено уголовное дело

Подросток ударил в спину оппонента ножом

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Сейчас следователи выясняют причину конфликта и мотивы подростка

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Против 14-летнего подростка из Новосибирска возбудили уголовное дело — по версии следствия, он напал на друга с ножом в одном из сёл Егорьевского района Алтайского края.

— По данным следствия, вечером 6 ноября между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого 14-летний подозреваемый имеющимся при себе «ножом-бабочкой» нанес удар в спину оппоненту. Известно, что несовершеннолетний проживает в городе Новосибирске и находился на каникулах в гостях у бабушки. С потерпевшим местным жителем его связывали дружеские отношения, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Сейчас следователи выясняют причину конфликта и мотивы, побудившие подростка применить нож, назначены все необходимые экспертизы.

— Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, — подчеркнули в ведомстве.

Против нападавшего возбуждено уголовно дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия».

Как сообщалось ранее, в Новосибирске в районе метро «Березовая роща» два подростка с ножом напали на двух 15-летних парней.

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