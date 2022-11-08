«Был на каникулах у бабушки»: подробности нападения 14-летнего новосибирца на друга — возбуждено уголовное дело

Против 14-летнего подростка из Новосибирска возбудили уголовное дело — по версии следствия, он напал на друга с ножом в одном из сёл Егорьевского района Алтайского края.



— По данным следствия, вечером 6 ноября между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого 14-летний подозреваемый имеющимся при себе «ножом-бабочкой» нанес удар в спину оппоненту. Известно, что несовершеннолетний проживает в городе Новосибирске и находился на каникулах в гостях у бабушки. С потерпевшим местным жителем его связывали дружеские отношения, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.