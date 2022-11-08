«Был на каникулах у бабушки»: подробности нападения
14-летнего новосибирца на друга — возбуждено уголовное дело
Подросток ударил в спину оппонента ножом
Против 14-летнего подростка из Новосибирска возбудили уголовное дело — по версии следствия, он напал на друга с ножом в одном из сёл Егорьевского района Алтайского края.
— По данным следствия, вечером 6 ноября между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого
Сейчас следователи выясняют причину конфликта и мотивы, побудившие подростка применить нож, назначены все необходимые экспертизы.
— Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, — подчеркнули в ведомстве.
Против нападавшего возбуждено уголовно дело по
Как сообщалось ранее, в Новосибирске в районе метро «Березовая роща» два подростка с ножом напали на двух