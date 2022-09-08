Под суд пойдет сибиряк, заключавший госконтракты с МВД и таможней, — он обманул полицию на ремонте служебных машин

В Новосибирске директора фирмы будут судить за мошенничество при исполнении госконтракта. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предполагаемого преступника сегодня, 8 сентября 2022 года.



Как рассказали НГС в надзорном ведомстве, мужчину обвинили в завышении стоимости ремонта служебных машин.