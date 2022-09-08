Под суд пойдет сибиряк, заключавший госконтракты с МВД и таможней, — он обманул полицию на ремонте служебных машин
Ему вменяют мошенничество на 90 тысяч рублей
В Новосибирске директора фирмы будут судить за мошенничество при исполнении госконтракта. Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предполагаемого преступника сегодня,
Как рассказали НГС в надзорном ведомстве, мужчину обвинили в завышении стоимости ремонта служебных машин.
— При исполнении государственного контракта на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию служебного автотранспорта предоставил в государственное учреждение акты о выполнении работ с ложными сведениями об объемах работ, стоимости фактически использованных материалов, — уточнили в прокуратуре, — в результате мошеннических действий указанного лица произведена необоснованная оплата по государственному контракту на общую сумму более 90 тысяч рублей.
По информации источника НГС в правоохранительных органах, госконтракты исполняла новосибирская фирма ООО «Эксперт Групп», а их заказчиком был линейный отдел МВД России на станции Иланской (Красноярский край).
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором и единственным владельцем микропредприятия являлся предприниматель Егор Приселков, основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В августе 2019 года фирма выиграла два аукциона и заключила контракты на ремонт автотранспорта для линейного отдела МВД на станции Иланской в 2020 и 2021 годах на 585 и 650 тысяч рублей соответственно. ООО «Эксперт Групп» специализировалось на исполнении госконтрактов по ремонту и обслуживанию автотранспорта: с июня
Среди заказчиков ремонта и обслуживания служебных автомобилей (также по информации «Контур.Фокуса») были линейные отделы МВД на станциях Новосибирск и Инской и в аэропорте Толмачево, управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, Сибирское таможенное управление, региональное управление службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Чистая прибыль ООО «Эксперт Групп» по состоянию на конец 2021 года составила всего 4 тысячи рублей, в сентябре 2022 года фирма, по информации «Контур.Фокуса» была исключена из ЕГРЮЛ.
Расследованием уголовного дела занимался Второй отдел по особо важным делам регионального следственного управления СК. Как рассказали в пресс-службе ведомства, фигурант решил сотрудничать со следствием.
— Вину в совершении преступления признал в полном объеме, — рассказали в СК, — причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
Обвиняемый Егор Приселков корреспонденту НГС заявил, что не собирается ничего комментировать по факту уголовного дела.
Санкция части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
Ранее НГС писал о том, как госконтракт привел крупного застройщика за решетку.