Новосибирского врача отдали под суд за взятку от мигранта с венерическим заболеванием

Сотрудники прокуратуры Калининского района утвердили обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя Новосибирска. Его обвинили в получении взятки и служебном подлоге.



По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, работая врачом в одном из медучреждений города, получил взятку в размере 12 тысяч рублей. Деньги медику передал мигрант за справку об отсутствии заболевания, которая была необходима для получения патента для трудоустройства. При этом врач, уверены правоохранительные органы, точно знал, что обратившийся к нему человек имеет венерическое заболевание.

