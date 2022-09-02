Новосибирского врача отдали под суд за взятку от мигранта с венерическим заболеванием
По версии следствия, медик получил 12 тысяч рублей за справку об отсутствии заболеваний
Сотрудники прокуратуры Калининского района утвердили обвинительное заключение в отношении
По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, работая врачом в одном из медучреждений города, получил взятку в размере 12 тысяч рублей. Деньги медику передал мигрант за справку об отсутствии заболевания, которая была необходима для получения патента для трудоустройства. При этом врач, уверены правоохранительные органы, точно знал, что обратившийся к нему человек имеет венерическое заболевание.
— Сразу после совершения преступлений обвиняемый был разоблачен сотрудниками полиции. В настоящее время он уволен из лечебного учреждения, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Дело рассмотрит Калининский районный суд.
Ранее в Железнодорожном суде начался процесс по делу бывшего начальника ГИБДД и руководителя ЦУГАЭТ Александра Руденко. Следователи обвинили его в получении взяток от перевозчика за общее покровительство.