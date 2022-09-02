СК возбудил дело против новосибирской клиники «РЖД-Медицина» из-за некачественной операции

— Мне позвонили и пригласили на допрос в качестве потерпевшей. И сказали, что дело уже возбудили. Я писала заявление на врача, который мне сделал плохо операцию, чтобы привлечь его к ответственности за халатность. Заявление в Следственный комитет подавали еще весной этого года. Потом в начале июня написали жалобу [главе СК России Александру] Бастрыкину. И вот, в середине июля мне позвонили и пригласили на допрос, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Труфанова.

