СК возбудил дело против новосибирской клиники «РЖД-Медицина» из-за некачественной операции
Ранее клиника проиграла суд по иску от потерпевшей пациентки
Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту некачественной операции, которую провели попавшей в ДТП Екатерине Труфановой. Дело возбуждено 18 августа 2022 года по части 1 статьи 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Копия постановления о возбуждении уголовного дела в распоряжении НГС имеется.
— Мне позвонили и пригласили на допрос в качестве потерпевшей. И сказали, что дело уже возбудили. Я писала заявление на врача, который мне сделал плохо операцию, чтобы привлечь его к ответственности за халатность. Заявление в Следственный комитет подавали еще весной этого года. Потом в начале июня написали жалобу [главе СК России Александру] Бастрыкину. И вот, в середине июля мне позвонили и пригласили на допрос, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Труфанова.
Напомним, ДТП произошло вечером 14 апреля 2019 года, когда айтишник Кирилл Родионов в нетрезвом состоянии за рулем «Тойоты-Филдер» сбил девушку, переходящую проспект Коптюга в зоне пешеходного перехода. После ДТП девушка поступила в клинику «РЖД-Медицина», где ей некачественно прооперировали ногу, в результате чего конечность потеряла подвижность. В заключении медэкспертизы и в тексте решения суда сказано, что хирург допустил ошибку, установив специальную спицу, которая помогает сращиваться костям, длиннее, чем требовалось.
На запрос корреспондента НГС отреагировали из московского пресс-центра сети клиник «РЖД-Медицина» и попросили уточнить номер уголовного дела и дату его возбуждения. Однако через девять дней после журналистского запроса из клиники поступил официальный ответ, что они не могут прокомментировать ситуацию.
— Администрация клиники не располагает официальными сведениями о факте возбуждения уголовного дела. В любом случае даже при наличии таких сведений полагаем, что какие-либо комментарии преждевременны, — ответил главный врач ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина" г. Новосибирск» Павел Шмерко.
Весной 2022 года пострадавшая девушка уже выиграла Железнодорожный районный суд и отсудила у клиники компенсацию морального ущерба и расходов на лечение в размере 215 тысяч рублей. Лечебное заведение, уточнила Труфанова, уже выплатило всю сумму, которую присудил суд.
Драматичную историю Екатерины Труфановой, которая случилась в апреле 2019 года, НГС подробно описал 1 июня 2020 года.