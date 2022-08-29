Трупы женщины и кота обнаружили под окнами многоэтажки в микрорайоне Весеннем
Обстоятельства их гибели выясняют следователи
Труп женщины с котом был обнаружен под окнами многоэтажки на улице Первомайской в микрорайоне Весеннем в Новосибирске. Об этом сообщили подписчики паблика «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
В областном главке полиции подтвердили информацию о найденном трупе.
— Тело женщины обнаружили 25 августа. На место выезжал наряд полиции. Материалы переданы в Следственный комитет, — добавили в пресс-службе.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что в рамках доследственной проверки назначен ряд экспертиз, результаты которых должны пролить свет на произошедшее.
Ранее стало известно, что кота, спасенного из пожара в пятиэтажке на Дуси Ковальчук в Новосибирске, оставили в подъезде. За ним приглядывают соседи, пока хозяин находится в больнице.