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Трупы женщины и кота обнаружили под окнами многоэтажки в микрорайоне Весеннем

Обстоятельства их гибели выясняют следователи

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Причины трагедии выясняют следователи

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Труп женщины с котом был обнаружен под окнами многоэтажки на улице Первомайской в микрорайоне Весеннем в Новосибирске. Об этом сообщили подписчики паблика «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

В областном главке полиции подтвердили информацию о найденном трупе.

— Тело женщины обнаружили 25 августа. На место выезжал наряд полиции. Материалы переданы в Следственный комитет, — добавили в пресс-службе.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что в рамках доследственной проверки назначен ряд экспертиз, результаты которых должны пролить свет на произошедшее.

Ранее стало известно, что кота, спасенного из пожара в пятиэтажке на Дуси Ковальчук в Новосибирске, оставили в подъезде. За ним приглядывают соседи, пока хозяин находится в больнице.

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