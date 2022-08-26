Подруга позвала в гости, чтобы убить? Всё, что известно о расправе над матерью и ее пятилетней дочкой

О том, что Татьяна с 5-летней Кристиной пропали, в редакции пермских пабликов и СМИ 22 августа начал писать брат женщины. Он знал, что они уехали в Пермь, знал и про то, что должны остановиться у подруги. Но последняя сообщила ему, что буквально вечером в день приезда Татьяна с ней разругалась, собрала вещи и ушла. Якобы подруга кинулась искать гостей, но их и след простыл. После новостей о пропаже к поискам присоединились волонтеры и полиция.

Поздно вечером 24 августа стало известно, что мать и дочь нашли убитыми — на женщине были раны от ножа, девочку задушили. Тела обнаружили закопанными в лесу в поселке Ласьва Краснокамского района, недалеко от Перми. На следующий день полиция выступила с официальным сообщением: подруге Татьяны оперативники не поверили и, в конце концов, раскололи ее, так и узнав место захоронения.