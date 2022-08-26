Подруга позвала в гости, чтобы убить? Всё, что известно о расправе над матерью и ее пятилетней дочкой

Эта трагедия разыгралась в Перми 17 августа, когда к местной жительнице приехала погостить подруга из башкирского города Ишимбай с маленькой дочкой. Напомним, до этого в Пермском крае таинственно погибла шестилетняя девочка. И от этого страшно. Какие бы разборки, а во втором случае речь может идти об этом, ни происходили между взрослыми, не должны погибать маленькие дети.
Сейчас известно одно, что 45-летняя женщина души не чаяла в своей долгожданной малышке. Это ее поздний ребенок. А вот какие отношения их связывали с подругой, которая, как позже выяснится, познакомилась с ней, когда обе сидели в колонии, неизвестно. Но, как считают в Следственном комитете РФ, в гости в Пермь женщина позвала их, чтобы убить. В трагедии разбираются журналисты 59.RU
По закону мы не можем разглашать персональные данные героев этой истории, тем более что среди них — маленький ребенок. Для удобства мы назовем маму Татьяной, а дочь Кристиной.
О том, что Татьяна с 5-летней Кристиной пропали, в редакции пермских пабликов и СМИ 22 августа начал писать брат женщины. Он знал, что они уехали в Пермь, знал и про то, что должны остановиться у подруги. Но последняя сообщила ему, что буквально вечером в день приезда Татьяна с ней разругалась, собрала вещи и ушла. Якобы подруга кинулась искать гостей, но их и след простыл. После новостей о пропаже к поискам присоединились волонтеры и полиция.
Поздно вечером 24 августа стало известно, что мать и дочь нашли убитыми — на женщине были раны от ножа, девочку задушили. Тела обнаружили закопанными в лесу в поселке Ласьва Краснокамского района, недалеко от Перми. На следующий день полиция выступила с официальным сообщением: подруге Татьяны оперативники не поверили и, в конце концов, раскололи ее, так и узнав место захоронения.
Следователи восстановили события трагедии: подруга Татьяны вместе с приятелем договорились о том, что убьют женщину и их дочь. Сама эта идея и стала поводом для приглашения в гости, пишет федеральный СК. Каков был их мотив, зачем одной подруге понадобилось «заказывать» — есть информация, что всю грязную работу сделал мужчина, а она ему заплатила, — другую — неизвестно. Как неизвестно и то, почему в живых не оставили даже 5-летнюю девочку.
Мы съездили к дому, адрес которого был указан как место, где до исчезновения находились Татьяна и Кристина. Это обычная девятиэтажка в отдаленном районе города. Внезапно во двор въезжает машина конвоя. Открывается дверь, по ступенькам спускается женщина в ярком желтом летнем платье и босоножках, за локоть ее страхует молодой конвоир, она ему кокетливо улыбается. Подозреваемую привезли домой, на следственный эксперимент.
Пока ждем развития событий — в квартиру к подозреваемой зайти нельзя, проходимся по соседям. Многие уже в курсе происшествия — читали, смотрели в новостях, и даже знают, что предполагаемая убийца живет в их доме. Показываем фото гостивших мамы с ребенком — их здесь не видели. Подозрительных криков тоже никто не слышал.
Говорят, женщина жила вместе с сыном.
— Я живу здесь с самого начала, с 1991 года, как построили дом, а эти соседи въехали лет пять-шесть назад, точно не скажу, — говорит сосед этажом выше. — Странные они — кричат друг на друга по ночам. Непонятно, что там творится, компания, наверное, собирается. Даже как-то думал вызывать участкового, но не стал. Хозяйку квартиры я никогда не видел, даже не знаю, как она выглядит, а молодого человека, который с ней живет, иногда вижу. Но пьяными не видал, да и особо с ними не сталкивался.
Нижние соседи тоже нелестно отзываются о верхних жильцах.
— Столько раз уже нас топили, — возмущается женщина. — Мы купили квартиру в декабре, а они нас залили водой уже раз 5–6. Но мы договаривались, и сосед материально помогал нам с ремонтом. Я поняла, что он живет с сестрой. Но женщину я никогда в лицо не видела.
На вопрос, слышала ли она признаки ссоры, говорит, что в этой квартире часто кричали, но в конце прошлой недели они были на даче, поэтому не знают.
Еще один сосед, живущий в том же подъезде, говорит, что неоднократно разговаривал с подозреваемой. По его данным, она купила квартиру в их доме примерно девять лет назад. Он удивлен — соседка (подозреваемая) казалась ему положительным человеком.
— Она производила впечатление адекватной, — разводит руками мужчина. — Подрабатывала в такси, кажется, работала на себя, не пила. Жила с сыном. Он тоже парень нормальный, адекватный.
Уточняем — не с братом ли, ведь так сказал один из соседей.
— Он обращался к ней «мама», — отвечает собеседник.
В квартире продолжается следственный эксперимент. На время открывают окно, потом закрывают. Через полтора часа подозреваемую выводят из подъезда и садят обратно в автозак. На вопрос 59.RU, она ли убила свою подругу и ее ребенка, женщина молчит.
Несколько новых деталей к портрету добавляет пермячка, ранее сидевшая с подозреваемой в одной колонии, — женщина отбывала наказание за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
— Я сидела с ней четыре года в колонии общего режима в Кунгуре, — говорит собеседница 59.RU. — Там нет первоходцев, то есть все уже приходят с судимостями. Она всегда держалась особняком от всех осужденных, всегда знала, чего хочет и как добиться своей цели. Но агрессивной она не была, нарушений режима не допускала, была, можно сказать, тихой. Она освободилась из колонии в 2020 году.
В колонии, дополняет источник издания, она и познакомилась с Татьяной — жительница Башкирии тоже была судима за грабеж с применением насилия. При этом в родном Ишимбае о ней говорят как о тихой, спокойной, почти незаметной, пусть и любящей порой выпить. Девочку воспитывала без отца, который сейчас живет в другом городе, но исправно платит алименты. По фото семьи, которые мы не можем опубликовать по закону, видно — мать очень любила дочь.
В Пермь она уехала, судя по всему, нарушив закон — Татьяна находилась под подпиской о невыезде как подозреваемая в краже.
Как сообщает СК РФ, исполнителем убийства стал приятель пермячки. В каких они отношениях состояли, неизвестно. Мы поговорили с соседями его возлюбленной, девушки из одного с ним поселка — раньше он жил с ней в общежитии, но загремел за решетку, и она отказалась его оттуда ждать. Выйдя, он, по словам соседей, преследовал ее и каждую ночь спал под ее дверью. При этом соседи говорят о нем полярные вещи — от «никогда бы не подумала, что он убьет, наверняка он признался под давлением» до «пьяный он неадекватен, с ножом на мою маму нападал».
В ближайшее время подозреваемым должны предъявить обвинение и вынести меру пресечения.
Всю информацию о расследовании убийства матери и ребенка мы собираем в нашей онлайн-трансляции.