Новосибирец открыл огонь по ЛЭП и оставил без света 15 деревень в Томской области

В Томской области 36-летнего новосибирца обвинили в умышленном повреждении линии электропередач из хулиганских побуждений.



По данным следствия, фигурант приехал в гости в село Баткат Шегарского района Томской области и открыл стрельбу из ружья по ЛЭП. Стрельба закончилась повреждением линии и аварией не менее чем в 15 населенных пунктах Шегарского и Бакчарского района Томской области.