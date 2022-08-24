Новосибирец открыл огонь по ЛЭП и оставил без света 15 деревень в Томской области
Полицейские возбудили уголовное дело, теперь стрелку грозит три года колонии и полмиллиона штрафа
В Томской области 36-летнего новосибирца обвинили в умышленном повреждении линии электропередач из хулиганских побуждений.
По данным следствия, фигурант приехал в гости в село Баткат Шегарского района Томской области и открыл стрельбу из ружья по ЛЭП. Стрельба закончилась повреждением линии и аварией не менее чем в 15 населенных пунктах Шегарского и Бакчарского района Томской области.
— Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр и обнаружили на опорах ЛЭП огнестрельные отверстия, а на земле — патроны, — рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области. — В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель города Новосибирска, который сознался в содеянном.
Ружье полицейские нашли неподалеку от места преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Повреждение объектов энергетики из хулиганских побуждений», обвиняемому грозит штраф до 500 тысяч рублей или три года колонии. Кроме этого, полицейские могут возбудить еще одно дело — по факту незаконного хранения оружия, сейчас изъятое ружье изучают эксперты.
В начале августа новосибирские полицейские задержали мужчину, который хранил дома 3 пистолета и патроны к ним.