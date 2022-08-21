Хотела покататься: сибирячка попалась на угоне ВАЗа под Новосибирском
Женщина ранее судима за угон и управление автомобилем в состоянии опьянения
Полицейские задержали 26-летнюю сибирячку, угнавшую автомобиль ВАЗ у 63-летнего жителя поселка Коченево в Новосибирской области. Преступление было раскрыто по горячим следам.
— Установлена личность подозреваемой: 26-летняя местная жительница, ранее судимая за угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, — сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
Задержанная заявила силовикам, что просто хотел покататься на чужой машине. Она созналась в угоне. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
Ранее полиция задержала двоих новосибирцев 15 и 17 лет, которые угнали чужой автомобиль