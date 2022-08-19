В Новосибирске задержали подозреваемого в домогательствах к девочке в автобусе

В Ленинском районе Новосибирска полиция задержала подозреваемого в домогательстве к несовершеннолетней. Как сообщили в группе «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на подписчицу, подозреваемого вывели из автобуса сегодня, 19 августа, около трех часов дня.

Мужчина, по словам подписчицы «Инцидента», гладил коленки несовершеннолетней девушки. Это заметил один из пассажиров автобуса и попросил вызвать отряд полиции. Пассажир вывел подозреваемого из автобуса и привел в отдел полиции.