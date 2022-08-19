В Новосибирске задержали подозреваемого в домогательствах к девочке в автобусе
Пассажиры автобуса вызвали полицию
В Ленинском районе Новосибирска полиция задержала подозреваемого в домогательстве к несовершеннолетней. Как сообщили в группе «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на подписчицу, подозреваемого вывели из автобуса сегодня, 19 августа, около трех часов дня.
Мужчина, по словам подписчицы «Инцидента», гладил коленки несовершеннолетней девушки. Это заметил один из пассажиров автобуса и попросил вызвать отряд полиции. Пассажир вывел подозреваемого из автобуса и привел в отдел полиции.
— Напуганную девочку кондуктор отвела в другую часть автобуса. После чего автобус продолжил дальше движение по маршруту, — добавили в «Инциденте».
Автор поста добавила, что полицейские забрали подозреваемого в отдел полиции и попросили родителей девочки откликнуться. В пресс-службе МВД по Новосибирской области обращение в полицию подтвердили и уточнили, что разыскивают свидетелей и законных представителей ребенка.
— В отдел полиции
В Новосибирске разыскивают подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.