Вынесен приговор преступной группе: четверо получили сроки за подделку документов для мигрантов
Они помогали с фиктивными прописками и фальшивыми медзаключениями
В Новосибирске вынесли приговор четырем членам преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранцев в России, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
По информации следователей, в группе участвовали две женщины и двое мужчин: трое участников были уроженцами стран ближнего зарубежья.
Отмечается, что группа, сформированная по этническому принципу, работала на территории Новосибирска и области и организовывала незаконное пребывание граждан из ближнего зарубежья, которые пребывали в Россию законными и незаконными способами. Деятельность группы носила длящийся характер с четким распределением ролей.
Считается, что члены группы подыскивали иностранцев, которым требовались поддельные документы для пребывания в России, после чего организовывали для них сдачу экзаменов, получение фальшивых медзаключений, фиктивной прописки. Кроме того, они использовали связи с правоохранительными органами, чтобы подложные организовывали принятие подложных документов отделом по вопросам миграции.
Все участники признали вину в совершении преступления. Они признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершенной организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Мужчинам назначено наказание в виде двух с половиной лет условно, женщине — два года условно. Еще одна обвиняемая осуждена ранее Дзержинским райсудом, ей назначено два с половиной года лишения свободы условно и штраф в 50 тыс. руб. Приговоры вступили в законную силу.
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