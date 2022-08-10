Участников «Аль-Каиды»* осудили в Новосибирске

Троих участников запрещенной в России террористической организации осудили в Новосибирске. Одному из них дали пожизненное, двоим — 8 лет колонии.

Как рассказали в областном ФСБ, в 2020 году задержали двух участников «спящей ячейки» международной организации «Содиклар», входящей в состав запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида»*. Это были жители Новосибирска Кахрамон Ульмасов и Шерзодбек Махмудов.