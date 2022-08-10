Участников «Аль-Каиды»* осудили в Новосибирске
Одному из них дали пожизненный срок
Троих участников запрещенной в России террористической организации осудили в Новосибирске. Одному из них дали пожизненное, двоим — 8 лет колонии.
Как рассказали в областном ФСБ, в 2020 году задержали двух участников «спящей ячейки» международной организации «Содиклар», входящей в состав запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида»*. Это были жители Новосибирска Кахрамон Ульмасов и Шерзодбек Махмудов.
Региональную ячейку «Содиклара» организовал в 2012 году гражданин России, имеющий документы на имя Умара Хасанова. Позже он привлек Ульмасова и Махмудова.
— Сообщники занимались вербовкой наемников для боевых действий против правительственных сил на территориях Афганистана и Сирии, финансировали международные террористические организации, обучали вооруженному джихаду, распространяли террористические идеи с целью построения «всемирного халифата», — рассказали в пресс-службе ФСБ.
Хасанов также был одним из организаторов группировки «ГТА», которая работала в Москве и Московской области. Деньги, которые банда зарабатывала, шли на финансирование международных террористических организаций.
Хасанова осудили в 2014 году в Москве, тогда же выяснилось, что его настоящие имя — Убайдулло Атакулов. Он находился в розыске за участие в «Исламской партии Туркестана»* в 2006–2007 годах — международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России.
В августе 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд осудил всех троих. Их признали виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 208, ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК России (организация незаконного вооруженного формирования, организация и участие в деятельности террористической организации).
Атакулова приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима, Махмудова и Ульмасова — к 8 годам колонии общего режима.
*запрещенные в России международные террористические организации.
Зимой 2021 года УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали еще двух членов межрегиональной ячейки той же террористической организации. Участники финансировали террористическую деятельность.