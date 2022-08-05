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Арестован руководитель бюро медико-социальной экспертизы Александр Захарьян — его обвиняют в мошенничестве

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Руководителя бюро МСЭ арестовали на 2 месяца

Руководителя бюро МСЭ арестовали на 2 месяца

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4 августа Центральный районный суд избрал меру пресечения для Александра Захарьяна — руководителя ФГУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области». Ближайшие 2 месяца он проведёт в следственном изоляторе.

Захарьяна обвиняют по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере». Срок заключения под стражей — до 1 октября.

— Постановление не вступило в силу, — отметили в пресс-службе Центрального районного суда.

Александру Захарьяну 59 лет. Он родился в Новосибирске, окончил медицинский институт по специальности «лечебное дело». Затем в Санкт-Петербурге прошёл курсы повышения квалификации врачей-экспертов по хирургии. В 90-х годах являлся председателем онкологической врачебно-трудовой экспертной комиссии Главного бюро МСЭ. В 2009 году исполнял обязанности руководителя бюро. С 2010 года руководил ФГУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области».

Захарьян — доктор медицинских наук, автор более 90 научных публикаций. 3 августа в Центральном суде арестовали руководителя новосибирского управления Росздравнадзора Елену Хрусталёву. Ее обвиняют в мошенничестве.

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