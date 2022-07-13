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Трех новосибирцев будут судить за гранаты и тротиловые шашки, которые хотели продать

Обвинение предъявлено 54-летнему новосибирцу, его другу и сыну

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Старший фигурант уголовного дела не попадал в поле зрения полиции ранее. Оба его сообщника ранее судимы

Старший фигурант уголовного дела не попадал в поле зрения полиции ранее. Оба его сообщника ранее судимы

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Полиция завершила расследование уголовного дела о незаконном обороте и сбыте взрывчатых веществ. На скамью подсудимых отправятся трое жителей Советского района: 54-летний мужчина, его 30-летний сын и 33-летний знакомый.

По данным следствия, старший фигурант уголовного дела организовал у себя на участке хранилище взрывчатых веществ, изготовленных промышленным способом. Его сын перевозил предметы к другу отца. Взрывчатка и гранаты планировались к дальнейшему сбыту.

Фигурантов уголовного дела задержали в феврале 2022 года при поддержке Росгвардии и регионального управления ФСБ. В ходе оперативных мероприятий изъяты 2,4 кг тротила, механический взрыватель, 14 гранат и тротиловых шашек. Экспертиза установила промышленный способ изготовления взрывчатки, пригодной для использования.

— Младшему из фигурантов предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, ношение и сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств). Его отцу и знакомому — по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение и передача взрывчатых веществ или взрывных устройств). Двое обвиняемых (ранее судимы) заключены под стражу, у третьего — подписка о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД региона.

Уголовное дело рассмотрит суд Советского района Новосибирска.

В 2021 году в Новосибирске был задержан местный житель, который хранил в квартире целый арсенал — пистолеты, патроны, пистолет-пулемет, взрывчатые вещества.

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