СНТ на два года отключило сибирячке дом от электричества — она через суд добилась денег от товарищества

Марина Шутова выиграла суд у правления СНТ «Цитолог», которое 30 мая 2020 года отключило ее частный дом от электрических сетей якобы из-за неуплаты. Семье Шутовой приходилось пользоваться генератором, когда они приезжали в дом.



В разговоре с корреспондентом НГС Шутова пояснила, что не только не должна была за электроэнергию, но и даже не являлась участницей садового общества. По словам Шутовой, она не заключала договор с СНТ «Цитолог», а действия правления объясняет личной неприязнью к ней одного его участника — скандального бизнесмена Андрея Храброва.

