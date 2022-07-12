СНТ на два года отключило сибирячке дом от электричества — она через суд добилась денег от товарищества
Прошедшие годы семья женщины пользовалась в жилище генератором
Марина Шутова выиграла суд у правления СНТ «Цитолог», которое 30 мая 2020 года отключило ее частный дом от электрических сетей якобы из-за неуплаты. Семье Шутовой приходилось пользоваться генератором, когда они приезжали в дом.
В разговоре с корреспондентом НГС Шутова пояснила, что не только не должна была за электроэнергию, но и даже не являлась участницей садового общества. По словам Шутовой, она не заключала договор с СНТ «Цитолог», а действия правления объясняет личной неприязнью к ней одного его участника — скандального бизнесмена Андрея Храброва.
— Отключили свет — типа за долги. А у меня там переплата. За какие долги — так и не озвучили. А потом сказали, что вообще не отключали. Думаю, на почве личной неприязни Храброва отключили. Его предложение было: платить 20 тысяч в год (членских взносов. — Прим. ред.) и ко мне претензий не будет. А я ему отвечала: не вопрос, только надо определиться, за что я должна платить — давайте тогда договор [с СНТ «Цитолог»] сделаем. А я-то от общества вообще никак не завишу: у меня вода — автономная, электричество — автономное. Я так и не поняла, как они это [отключение] обосновали. <...> Конечно, огромное спасибо судье Зиновьевой, она хорошо вникла в ситуацию, проверила, посмотрела… В моей ситуации первый раз так, — рассказала Марина Шутова.
В апелляционном определении областного суда сообщается, что «председатель правления общества Иван Беланов, гражданин Андрей Храбров и электрик общества осуществили неправомерное отключение здания истца без каких-либо объяснений причин, без направлений уведомлений и так далее, в связи с чем истец обратилась в полицию и по ее заявлению проводится проверка». Копия документа в распоряжении НГС имеется.
Суд постановил подключить дом Шутовой к электросетям и компенсировать ей моральный ущерб и вынужденную стоимость работы генератора на общую сумму в размере 39 тысяч рублей. Сумму суд постановил взыскать с СНТ. Шутова пояснила журналисту, что будет еще подавать в суд на компенсацию всех ее судебных расходов.
Председатель СНТ Иван Беланов на предложение корреспондента НГС прокомментировать судебное решение ответил коротко: «Звоните Храброву», и положил трубку. С Андреем Храбровым корреспонденту НГС поговорить не удалось: предприниматель после того, как услышал, кто ему звонит, начал говорить, что он ничего не слышит из-за плохой связи. Собственно, так Храбров вел себя и раньше при попытках журналиста получить комментарий.
Андрей Храбров и Иван Беланов отключали электричество не только у Марины Шутовой. НГС рассказывал про конфликт Храброва с многодетной семьей Громилиных, у которой тогда же — в мае 2020 года — отключали электричество и требовали миллион рублей якобы в счет погашения долга.
А в феврале 2022 года скандальному
Еще в 2019 году Саламатов, будучи председателем СНТ, обвинял одного из членов правления товарищества — Андрея Храброва — в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью 12 миллионов рублей. Тот в ответ называл мошенником самого председателя. Спустя год, в июле 2020 года, Саламатов попал в больницу — по его версии, Храбров избил его, разбил ему машину и побил окна в его доме. Предприниматель всё отрицал, но пострадавшая сторона предоставила видеозапись с камер наблюдения. НГС подробно рассказал об этой истории.
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп» и «Сибфермер». Эти фирмы занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.