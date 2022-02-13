Новосибирскому бизнесмену предъявили обвинения по факту избиения 73-летнего экс-председателя СНТ

Обвинение по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» предъявлено следствием отделения полиции
Еще в 2019 году Саламатов, будучи председателем СНТ, обвинял одного из членов правления товарищества — Андрея Храброва — в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью 12 миллионов рублей. Тот в ответ называл мошенником самого председателя. Спустя год, в июле 2020 года, Саламатов попал в больницу — по его версии, Храбров избил его, разбил ему машину и побил окна в его доме. Предприниматель всё отрицал, но пострадавшая сторона предоставила видеозапись с камер наблюдения. НГС подробно рассказал об этой истории.
— С июля 2020 года в течение 9 месяцев шло только возбуждение уголовного дела. Было назначено пять экспертиз, но в итоге все подтвердили, что тяжкие телесные повреждения присутствовали. В полиции возбудили уголовное дело только 16 апреля 2021 года, и до 24 января 2022 года Храбров был в статусе подозреваемого. За это время было назначено еще две экспертизы, которые подтвердили всё то же самое. Следователь Екатерина Мурашко проводила множество следственных экспериментов: Храбров пытался переложить вину на автомобиль, которым якобы прижало Саламатова. Но это не подтвердили ни следственный эксперимент, ни экспертиза, — рассказывает судебный защитник пострадавшего Иосиф Судаков.
Помимо предъявления обвинения бизнесмену-дебоширу, сообщил журналисту Судаков, завершилось разбирательство по двум делам, инициированным Храбровым против Саламатова и его жены. По утверждению бизнесмена, они дважды разбивали ему iPhone, а Саламатов еще и побил его.
— Михаил Васильевич [Саламатов] год ходил обвиняемым по этому делу. Причем сам он тогда буквально только вышел из больницы (попал на операцию после избиения. — Прим. ред.). В конце ноября 2021 года Саламатова оправдали. А иск против его жены отклонили, так как в суде не было представлено никаких доказательств, — пояснил Судаков.
Корреспондент НГС попытался получить комментарий от Андрея Храброва, но дозвониться до предпринимателя не удалось.
Чем известен предприниматель Храбров
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп» и «Сибфермер». Эти фирмы занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.
Андрей Храбров также был замечен в конфликте с многодетной семьей Громилиных, у которой в мае 2020 года отключали электричество и требовали миллион рублей якобы в счет погашения долга.