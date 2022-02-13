Новосибирскому бизнесмену предъявили обвинения по факту избиения 73-летнего экс-председателя СНТ

— С июля 2020 года в течение 9 месяцев шло только возбуждение уголовного дела. Было назначено пять экспертиз, но в итоге все подтвердили, что тяжкие телесные повреждения присутствовали. В полиции возбудили уголовное дело только 16 апреля 2021 года, и до 24 января 2022 года Храбров был в статусе подозреваемого. За это время было назначено еще две экспертизы, которые подтвердили всё то же самое. Следователь Екатерина Мурашко проводила множество следственных экспериментов: Храбров пытался переложить вину на автомобиль, которым якобы прижало Саламатова. Но это не подтвердили ни следственный эксперимент, ни экспертиза, — рассказывает судебный защитник пострадавшего Иосиф Судаков.



Помимо предъявления обвинения бизнесмену-дебоширу, сообщил журналисту Судаков, завершилось разбирательство по двум делам, инициированным Храбровым против Саламатова и его жены. По утверждению бизнесмена, они дважды разбивали ему iPhone, а Саламатов еще и побил его.



— Михаил Васильевич [Саламатов] год ходил обвиняемым по этому делу. Причем сам он тогда буквально только вышел из больницы (попал на операцию после избиения. — Прим. ред.). В конце ноября 2021 года Саламатова оправдали. А иск против его жены отклонили, так как в суде не было представлено никаких доказательств, — пояснил Судаков.

