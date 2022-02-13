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Новосибирскому бизнесмену предъявили обвинения по факту избиения 73-летнего экс-председателя СНТ

Уголовное дело не возбуждалось девять месяцев, столько же он ходил в статусе подозреваемого

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По версии следствия предприниматель Андрей Храбров (справа) избил бывшего председателя СНТ «Цитолог» Михаила Саламатова возле дома последнего 1,5 года назад

По версии следствия предприниматель Андрей Храбров (справа) избил бывшего председателя СНТ «Цитолог» Михаила Саламатова возле дома последнего 1,5 года назад

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33-летнему предпринимателю Андрею Храброву предъявлено обвинение в избиении бывшего председателя СНТ «Цитолог» 73-летнего Михаила Саламатова, который обвинял его в мошенничестве. Копия уголовного дела имеется в распоряжении редакции НГС.

Обвинение по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» предъявлено следствием отделения полиции № 1 «Кольцово». Максимальное наказание — 8 лет лишения свободы.

Еще в 2019 году Саламатов, будучи председателем СНТ, обвинял одного из членов правления товарищества — Андрея Храброва — в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью 12 миллионов рублей. Тот в ответ называл мошенником самого председателя. Спустя год, в июле 2020 года, Саламатов попал в больницу — по его версии, Храбров избил его, разбил ему машину и побил окна в его доме. Предприниматель всё отрицал, но пострадавшая сторона предоставила видеозапись с камер наблюдения. НГС подробно рассказал об этой истории.

— С июля 2020 года в течение 9 месяцев шло только возбуждение уголовного дела. Было назначено пять экспертиз, но в итоге все подтвердили, что тяжкие телесные повреждения присутствовали. В полиции возбудили уголовное дело только 16 апреля 2021 года, и до 24 января 2022 года Храбров был в статусе подозреваемого. За это время было назначено еще две экспертизы, которые подтвердили всё то же самое. Следователь Екатерина Мурашко проводила множество следственных экспериментов: Храбров пытался переложить вину на автомобиль, которым якобы прижало Саламатова. Но это не подтвердили ни следственный эксперимент, ни экспертиза, — рассказывает судебный защитник пострадавшего Иосиф Судаков.

Помимо предъявления обвинения бизнесмену-дебоширу, сообщил журналисту Судаков, завершилось разбирательство по двум делам, инициированным Храбровым против Саламатова и его жены. По утверждению бизнесмена, они дважды разбивали ему iPhone, а Саламатов еще и побил его.

— Михаил Васильевич [Саламатов] год ходил обвиняемым по этому делу. Причем сам он тогда буквально только вышел из больницы (попал на операцию после избиения. — Прим. ред.). В конце ноября 2021 года Саламатова оправдали. А иск против его жены отклонили, так как в суде не было представлено никаких доказательств, — пояснил Судаков.

Корреспондент НГС попытался получить комментарий от Андрея Храброва, но дозвониться до предпринимателя не удалось.

Чем известен предприниматель Храбров


По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп» и «Сибфермер». Эти фирмы занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.

Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.

Андрей Храбров также был замечен в конфликте с многодетной семьей Громилиных, у которой в мае 2020 года отключали электричество и требовали миллион рублей якобы в счет погашения долга.

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