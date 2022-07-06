Адвокат из Новосибирска призналась в присвоении
400 тысяч рублей своего клиента
Ее будут судить за мошенничество в крупном размере
Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Фигурантом является адвокат из Новосибирска, которая обманом выманила у клиента 400 тысяч рублей за уход от уголовной ответственности.
— По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемая, являясь адвокатом гражданина, проходившего в статусе свидетеля по уголовному делу по факту производства, хранения немаркированной табачной продукции группой лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей пообещала решить вопрос с представителем полиции о непривлечении его к уголовной ответственности, — сообщили НГС в СК по Новосибирской области.
Впоследствии адвокат распорядилась средствами клиента по своему усмотрению. Давать эту сумму в качестве взятки полицейским она и не собиралась. В ходе предварительного следствия фигурантку заключили под домашний арест.
— Вину в инкриминируемых деяниях адвокат признала в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу, — добавили в СК.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об адвокате Анне Алексеевне Рубченко. На момент публикации она состоит в реестре Адвокатской палаты Новосибирской области. Телефон Рубченко недоступен для связи.
— Комментировать уголовное дело нашего адвоката мы не можем. Вопрос об ее исключении из реестра будет принят на основании вступившего в законную силу решения суда, — сообщили НГС в адвокатской палате региона.
На предыдущем месте работы Рубченко НГС сообщили, что с ней больше не сотрудничают.
— Да, мы слышали об ее уголовном деле, речь о событиях полугодичной давности. Какой-то дополнительной информации мы предоставить не можем, — сообщили в коллегии адвокатов «Полковников, Тарасюк и партнеры».
20 июня Новосибирский областной суд вынес апелляционный обвинительный приговор адвокату из Краснообска Сергею Пищуку. За 4 эпизода мошенничества в особо крупном размере ему назначили 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Пищук присваивал квартиры и дома своих клиентов. НГС подробно разбирал его мошенническую схему.