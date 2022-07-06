Адвокат из Новосибирска призналась в присвоении 400 тысяч рублей своего клиента

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Фигурантом является адвокат из Новосибирска, которая обманом выманила у клиента 400 тысяч рублей за уход от уголовной ответственности.



— По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемая, являясь адвокатом гражданина, проходившего в статусе свидетеля по уголовному делу по факту производства, хранения немаркированной табачной продукции группой лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей пообещала решить вопрос с представителем полиции о непривлечении его к уголовной ответственности, — сообщили НГС в СК по Новосибирской области.

