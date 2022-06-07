СК прекратил уголовное преследование новосибирского охотоведа — ему принесли официальные извинения

В чем подозревали братьев Доплеров — можно узнать из этой публикации, Комлеву же инкриминировалось хищение и растрата бюджетных средств. По данным предварительного следствия, в 2016 году он, будучи охотоведом ООО «Озерное», продал двум охотникам билеты на добычу парнокопытных на общую сумму в 38 тысяч рублей, но деньги не внес в кассу, присвоив.



По информации из постановления о прекращении уголовного дела, допрошенный следователями бухгалтер «Озерного» пояснила, что в то время с Комлевым была договоренность. Она сообщила, что часть вырученных от охотничьих путевок средств, он может брать в счет зарплаты и на корм животным, и бензин для служебного транспорта при условии обязательной отчетности. Это было обусловлено тем, что у охотоведа не было банковской карты, пояснил он сам и бухгалтер. Сотрудница «Озерного» добавила, что на момент увольнения Комлева из организации в 2021 году была произведена сверка счетов: он не остался должен, и ему не остались должны. Убытков и ущерба тогда тоже выявлено не было.

