СК прекратил уголовное преследование новосибирского охотоведа — ему принесли официальные извинения
В действиях Александра Комлева не нашли состава преступления
СК прекратил уголовное преследование охотоведа Каргатского района Александра Комлева. Сибиряка подозревали в присвоении бюджетных средств, но в его действиях не обнаружили состава преступления. Комлеву принесли официальные извинения.
В октябре 2021 НГС рассказал о следственных действиях в отношении сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области — братьев Сергея и Семена Доплеров, а также в отношении директора каргатского участка Новосибирского общества охотников и рыболовов Александра Комлева.
В чем подозревали братьев Доплеров — можно узнать из этой публикации, Комлеву же инкриминировалось хищение и растрата бюджетных средств. По данным предварительного следствия, в 2016 году он, будучи охотоведом ООО «Озерное», продал двум охотникам билеты на добычу парнокопытных на общую сумму в 38 тысяч рублей, но деньги не внес в кассу, присвоив.
По информации из постановления о прекращении уголовного дела, допрошенный следователями бухгалтер «Озерного» пояснила, что в то время с Комлевым была договоренность. Она сообщила, что часть вырученных от охотничьих путевок средств, он может брать в счет зарплаты и на корм животным, и бензин для служебного транспорта при условии обязательной отчетности. Это было обусловлено тем, что у охотоведа не было банковской карты, пояснил он сам и бухгалтер. Сотрудница «Озерного» добавила, что на момент увольнения Комлева из организации в 2021 году была произведена сверка счетов: он не остался должен, и ему не остались должны. Убытков и ущерба тогда тоже выявлено не было.
Директор «Озерного» также подтвердил слова бухгалтера об отсутствии ущерба из-за действий Комлева, следует из материалов дела.
— В ходе предварительного следствия проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, а установленные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в деянии
Прокуратура Новосибирской области принесла охотоведу официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности (НГС удалось ознакомиться с документом). Комлев вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда.
Ранее НГС рассказал, как скандально известный новосибирский депутат с друзьями незаконно убили лося на охоте, но никого не наказали.