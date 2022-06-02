Следователей СК арестовали после смертельной драки возле ночного клуба. Конфликт попал на видео

Что именно происходило после этого, пока не до конца ясно. Но в какой-то момент началась драка на перекрестке рядом с ночным клубом. В это время мимо на такси ехали два следователя, они попросили остановить машину и бросились к участникам конфликта. Дальше версии расходятся. По одной — следователи действительно просто пытались разнять дерущихся. По другой — они стали бить одного из участников конфликта, тот упал на асфальт, ему нанесли еще минимум один удар.



— Володя не подпускал следователей к дерущимся. Он им говорил, что не стоит вмешиваться. [Били его] за то, что не пускал к тем, кто дерется, — сказал представитель семьи погибшего Владимира Гончарова Борис Мягков.

