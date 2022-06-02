Следователей СК арестовали после смертельной драки возле ночного клуба. Конфликт попал на видео
Рассказываем, что известно о трагедии
В центре Челябинска в драке возле ночного клуба погиб 31-летний Владимир Гончаров. Сразу были задержаны и взяты под стражу два сотрудника Следственного комитета — следователь отдела по особо важным делам областного управления, 26-летний Дмитрий Зыков и 25-летний следователь райотдела Кирилл Зубков. Оба они отрицают свою вину, но их уже уволили из органов. Расследовать смертельную уличную драку прибыл московский следователь из Центрального аппарата СК. Что же произошло той ночью — в материале издания 74.RU.
С чего начался конфликт
Конфликт и последующая драка произошли в ночь на субботу, 28 мая, около 4 часов утра рядом с ночным клубом Opera в центре Челябинска.
— Они с другом отдыхали в заведении — на диджея туда приезжали, на концерт. Собрались ехать домой, — рассказывает брат погибшего Ярослав. — Несколько ребят еще оставались в заведении, а они вдвоем с другом вышли на улицу. Есть видео, как они сидят на лавочке с какой-то девушкой, общаются.
— Попросили сигарету, девушке не понравился тон, — добавляет жена брата Александра. — Из-за этого начался конфликт.
Что именно происходило после этого, пока не до конца ясно. Но в какой-то момент началась драка на перекрестке рядом с ночным клубом. В это время мимо на такси ехали два следователя, они попросили остановить машину и бросились к участникам конфликта. Дальше версии расходятся. По одной — следователи действительно просто пытались разнять дерущихся. По другой — они стали бить одного из участников конфликта, тот упал на асфальт, ему нанесли еще минимум один удар.
— Володя не подпускал следователей к дерущимся. Он им говорил, что не стоит вмешиваться. [Били его] за то, что не пускал к тем, кто дерется, — сказал представитель семьи погибшего Владимира Гончарова Борис Мягков.
Точку в этом споре отчасти ставит видеозапись, сделанная на регистратор проезжавшей мимо машины.
— Этот следователь с области всех бил, — уточняет брат погибшего Ярослав. — Вова упал, и второй [следователь] нанес ему удар ногой.
По данным 74.RU, когда всем стало понятно, что лежащий уже не поднимется, участники конфликта предпочли убежать с места происшествия, в том числе и следователи. Однако сотрудников СК быстро задержали полицейские, получившие вызов. По словам одного из наших источников, следователи угрожали наряду ППС неприятностями, но те всё равно доставили их в отдел полиции.
Что рассказывает участник драки
Друг погибшего, который был рядом в тот вечер, его коллега (они оба строители) и тезка, тоже Владимир, признается, что самого конфликта не помнит, поскольку к тому моменту уже был нетрезв.
— Помню уже, когда очнулся на асфальте, меня врачи в чувство привели, — рассказывает он. — Потом пытался помочь врачам, которые Вове помогали, и они мне сказали: «Ноги ему приподними чуть выше». До меня еще не доходит, что произошло. Я ползаю, умоляю врачей, чтобы они в чувство его привели. Потом сотрудники мне говорят: «Его привели в чувство, погрузили в скорую. Поехали, показания дашь, и мы тебя отпустим». Приехали, и они с ходу говорят, что Вова умер.
У друга погибшего врачи диагностировали сотрясение мозга, правда, в травмпункт он смог попасть спустя почти сутки. Драка произошла между 03:30 и 4:00, а с допросов Владимира отпустили около 22 часов.
— Мне ни воды, ни еды, ни в туалет — ничего, — рассказывает Владимир.
Что известно о задержанных
Обвинение предъявили двум сотрудникам (теперь уже бывшим) Следственного комитета. Обоих в понедельник, 30 мая, по решению суда отправили в СИЗО на два месяца.
26-летний Дмитрий Зыков родился в Казахстане, образование высшее, холост, но состоит в отношениях, детей нет.
— Официально работаете? — спросили Зыкова в суде.
— Уже нет.
— Ранее где работали?
— Следственное управление СК РФ по Челябинской области, следователь по особо важным делам.
До того как попасть в следственное управление области, Зыков успел поработать в Ленинском райотделе. Там, видимо, и познакомился с Кириллом Зубковым. Ему 25 лет, женат, детей нет. До недавнего времени Зубков работал в отделе СК по Ленинскому району.
Вину оба не признают и, что любопытно, при избрании меры пресечения настаивали на присутствии СМИ. Однако судья провел заседания в закрытом формате, разрешив присутствие журналистов и слушателей только на оглашении результата.
Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). 29 мая его изъяли из производства областного управления СК и передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Часть 4 статьи 111 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
Версия защиты
Информация о состоянии следователей в момент драки расходится. По одним данным, оба были трезвы, по другим — все участники произошедшего были изрядно пьяны. Адвокаты экс-следователя по особо важным делам Дмитрия Зыкова утверждают, что, вмешавшись в драку в центре Челябинска, он пытался спасти другого человека.
— 28 мая около 04:00, будучи абсолютно трезвыми, Зыков и Зубков ехали на такси, — сообщила адвокат Анастасия Магдеева. — Зыков заметил, что через дорогу происходит потасовка: один молодой человек, находясь сверху над другим молодым человеком, лежащим на земле, душит его руками. Так как Зыков тогда являлся сотрудником правоохранительных органов, просто не мог и не имел права по-другому отреагировать на преступные действия. Он потребовал от водителя остановиться, быстро выбежал из автомобиля и рванул на помощь человеку.
— Приблизившись к пьяной компании, Зыков убедился, что молодой человек на земле уже хрипит. Зыков потребовал остановиться, но реакции не последовало, а лишь оскорбления в ответ, — пояснила Анастасия Магдеева. — Понимая, что нельзя медлить, Дмитрий предпринял попытки оттащить нападавшего, и так происходило около 3–4 раз. Началась драка, где Зыков отбивался один от нескольких нападавших. Можем сказать однозначно одно: Зыков защищался и не имел намерения нанести кому-либо вред. Мы точно знаем, что от его ударов никто не падал замертво!
Версия защиты второго следователя, Зубкова, пока неизвестна.
Что известно о погибшем
Погибшему Владимиру Гончарову был 31 год. В последние годы он жил в Копейске — городе-спутнике Челябинска, а родился и вырос в Якутии. Мама воспитывала его одна, затем родился младший брат. В Копейске жили бабушка и дедушка, поэтому несколько лет назад Владимир вместе с мамой и младшим братом перебрались на Южный Урал. Зимой семья жила в квартире, летом много времени проводили на даче. На субботнее утро тоже планировалась поездка в сад, и Владимир обещал родным к этому выезду вернуться.
— Он маму закрыл в квартире. У нас такой замок, что если закрыть снаружи, то изнутри уже никак не открыть. А я на даче, — вспоминает бабушка. — Дочь ему говорит: «Вова, бабушка нас ждет к 10 часам». Он говорит: «Мамуля, не переживай. Я приеду! Утром вы будете открыты, и мы поедем на дачу работать». И на этом всё, больше мы его не видели.
Родные рассказывают, что Владимир никогда и никому не отказывал в помощи.
— Он у нас такой помощник, что не высказать! У меня было всё — и вода, и газ, что только ни скажешь, всё выполнял. Такого внука я потеряла, — говорит и плачет бабушка. — Обходительный такой, все его уважали. Он всегда приходил первым помочь, что бы ни попросили. Порой я говорю: «Вова, нужно то-то». А он отвечает: «Бабуль, я сейчас съезжу другу помочь, потом к тебе». Он такой, исполнительный парень. Держал слово. Позвонит: «Бабуль, тебе нужны продукты?» — «Нет, Вова, у меня всё есть». Смотрю, а он едет, полные пакеты везет всего. «Ты зачем это всё набрал?» — «А кушай». Там и йогурты, и всё-всё. Как мне теперь одной? Он всё говорил: «Бабуля, бабуля». Бабушкой-то не называл. Обнимет и говорит: «Как я тебя люблю».
В воскресенье позвали к генералу
Родные погибшего рассказывают, что на следующий день после драки, в воскресенье, их позвали на встречу к руководителю регионального управления СК Петру Решетникову.
— Они там соболезнования принесли, — уточнил брат погибшего Ярослав. — Генерал предлагал помощь в похоронах, и, в принципе, номер телефона нам дали. А потом родители кого-то из этих двоих [следователей] звонили. Хотели встретиться перед мерой пресечения.
— Денег предлагали, — добавляет жена брата Александра.
От денег семья категорически отказалась. Владимира похоронят своими силами. Панихида состоится в пятницу. Тем временем в региональном управлении СК уголовное дело в отношении бывших сотрудников официально по-прежнему никак не комментируют.