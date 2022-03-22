За фейки о госорганах за рубежом начнут наказывать

Госдума одобрила поправки, вводящие ответственность за фейки о госорганах за рубежом. Соответствующие изменения в уголовный кодекс и КоАП депутаты приняли 22 марта в третьем чтении.
Распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах. Теперь за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» о работе государственных органов будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, из корыстных побуждений, либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» — предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Кроме того, уголовная ответственность будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» — штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если же эти действия привели к последствиям (смерти по неосторожности, вреду здоровью граждан, имуществу, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности