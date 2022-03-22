За фейки о госорганах за рубежом начнут наказывать

Госдума одобрила поправки, вводящие ответственность за фейки о госорганах за рубежом. Соответствующие изменения в уголовный кодекс и КоАП депутаты приняли 22 марта в третьем чтении.



Распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах. Теперь за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» о работе государственных органов будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.