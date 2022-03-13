Новосибирец попал в ДТП на угнанной Toyota Raum — его задержали

В Заельцовском районе Новосибирска 12 марта мужчина угнал автомобиль Toyota Raum. Владелица машины обратилась в полицию, и ориентировка на разыскиваемый автомобиль была направлена всем наружным нарядам. Автомобиль обнаружили через некоторое время у дома по улице Северной.

— За рулем транспортного средства находился 26-летний мужчина. Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемый вышел из гостей и у подъезда нашёл ключи от автомобиля, которые потеряла заявительница. Обнаружив с помощью обратной связи на брелоке автомобиль, мужчина открыл его и решил доехать до своего дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.