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Новосибирец попал в ДТП на угнанной Toyota Raum — его задержали

Подозреваемый решил украсть машину, когда нашел ключи

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Подозреваемый попытался украсть автомобиль 12 марта

Подозреваемый попытался украсть автомобиль 12 марта

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В Заельцовском районе Новосибирска 12 марта мужчина угнал автомобиль Toyota Raum. Владелица машины обратилась в полицию, и ориентировка на разыскиваемый автомобиль была направлена всем наружным нарядам. Автомобиль обнаружили через некоторое время у дома по улице Северной.

— За рулем транспортного средства находился 26-летний мужчина. Как выяснили сотрудники полиции, подозреваемый вышел из гостей и у подъезда нашёл ключи от автомобиля, которые потеряла заявительница. Обнаружив с помощью обратной связи на брелоке автомобиль, мужчина открыл его и решил доехать до своего дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пока новосибирец ехал до дома, он попал в ДТП и был задержан инспекторами ГИБДД. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Проходить медицинское освидетельствование подозреваемый отказался, за что его поместили в спецприемник. Сотрудники МВД проводят расследование.

Омская полиция задержала двоих новосибирцев, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров. Они выполняли роль курьеров в преступной группе телефонных мошенников — за три дня им удалось обмануть 16 пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет. Общая сумма похищенного перевалила за 3 миллиона рублей.

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