Полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Новосибирске

В Новосибирске заведено уголовное дело на сотрудника полиции, которого подозревают в изнасиловании падчерицы. Следователи расследуют уголовное дело по пункту «а» части 3, пункту «б» части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера), пункту «а» части 3 и по пункту «б» части 4 статьи 131 (Изнасилование).

— Предварительно установлено, что 10 марта в полицию поступило заявление гражданина о том, что 23 февраля мужчина 1977 года рождения совершил противоправные действия сексуального характера в отношении его дочери, 2006 года рождения. Несовершеннолетняя приходится падчерицей мужчине, в отношении которого поступило заявление, и проживает совместно с мамой и ним по одному адресу, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.