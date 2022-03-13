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Полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Новосибирске

Подозреваемого задержали и завели уголовное дело

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Подозреваемый находится под стражей

Подозреваемый находится под стражей

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В Новосибирске заведено уголовное дело на сотрудника полиции, которого подозревают в изнасиловании падчерицы. Следователи расследуют уголовное дело по пункту «а» части 3, пункту «б» части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера), пункту «а» части 3 и по пункту «б» части 4 статьи 131 (Изнасилование).

— Предварительно установлено, что 10 марта в полицию поступило заявление гражданина о том, что 23 февраля мужчина 1977 года рождения совершил противоправные действия сексуального характера в отношении его дочери, 2006 года рождения. Несовершеннолетняя приходится падчерицей мужчине, в отношении которого поступило заявление, и проживает совместно с мамой и ним по одному адресу, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Подозреваемый является сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области. Как утверждают в МВД по Новосибирской области, при подтверждении вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

— По версии следствия, фигурант по делу на протяжении длительного периода времени совершал преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении девочки. В настоящее время мужчина задержан сотрудниками полиции, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Новосибирске 22 февраля задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 11-летней девочки. Он угрожал ей ножом, а потом скрылся с места преступления. Его успели спугнуть прохожие.

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