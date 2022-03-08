Сожитель пытался продать Mazda жительницы Новосибирска — заведено уголовное дело

В Новосибирске 5 марта в отдел полиции
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен
Как уточнили в пресс-службе МВД, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 158 Уголовного кодекса — «Покушение на кражу». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.
В центре Новосибирска 22 февраля задержали