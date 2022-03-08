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Сожитель пытался продать Mazda жительницы Новосибирска — заведено уголовное дело

Владелица автомобиля была в отъезде

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Инцидент произошел 5 марта

Инцидент произошел 5 марта

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В Новосибирске 5 марта в отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась жительница города. Она рассказала, что обнаружила объявление о продаже принадлежащего ей автомобиля Mazda на одном из интернет-сайтов.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен 36-летний сожитель заявительницы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили, что мужчина пытался продать автомобиль своей сожительницы во время ее отсутствия, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе МВД, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 158 Уголовного кодекса — «Покушение на кражу». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

В центре Новосибирска 22 февраля задержали 23-летнего парня, который подозревается в нападении на 41-летнюю женщину. К пострадавшей нападавший применял физическое насилие и применил аэрозольный газовый пистолет.

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