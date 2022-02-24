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С новосибирского патологоанатома потребовали 1,2 миллиона рублей, которые он получил взятками

Такое решение принял суд

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Заведующий моргом получал взятки от агентств по оказанию ритуальных услуг

Заведующий моргом получал взятки от агентств по оказанию ритуальных услуг

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Калининский районный суд Новосибирска взыскал с патологоанатома Михаила Козяева 1,2 миллиона рублей. Такое решение приняли после иска прокуратуры после того, как новосибирца признали виновным в получении взяток.

В 2020 году Михаила Козяева признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Деньги заведующему моргом передавали две организации, которые оказывали ритуальные услуги. Он получил от них 1 208 500 и 294 000 рублей.

— Денежные средства, полученные Козяевым в качестве взятки, не обнаружены и не изымались, в связи с чем возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена, — говорится на сайте Калининского суда.

Прокуратура попросила взыскать с Михаила Козяева 1 245 000 рублей в пользу Российской Федерации. 22 февраля суд эту сумму взыскал, решение не вступило в законную силу.

Ранее Козяев был заведующим патологоанатомическим отделением ГКБ № 1, но после был уволен.

Ранее обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с директором новосибирского крематория Борисом Якушиным. Он рассказал о войне за рынок и штрафе в 20 миллионов рублей. Читайте подробности в нашем материале.

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