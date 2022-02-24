С новосибирского патологоанатома потребовали 1,2 миллиона рублей, которые он получил взятками

Калининский районный суд Новосибирска взыскал с патологоанатома Михаила Козяева 1,2 миллиона рублей. Такое решение приняли после иска прокуратуры после того, как новосибирца признали виновным в получении взяток.
В 2020 году Михаила Козяева признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Деньги заведующему моргом передавали две организации, которые оказывали ритуальные услуги. Он получил от них
— Денежные средства, полученные Козяевым в качестве взятки, не обнаружены и не изымались, в связи с чем возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена, — говорится на сайте Калининского суда.
Прокуратура попросила взыскать с Михаила Козяева
Ранее Козяев был заведующим патологоанатомическим отделением ГКБ
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