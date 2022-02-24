С новосибирского патологоанатома потребовали 1,2 миллиона рублей, которые он получил взятками

Калининский районный суд Новосибирска взыскал с патологоанатома Михаила Козяева 1,2 миллиона рублей. Такое решение приняли после иска прокуратуры после того, как новосибирца признали виновным в получении взяток.

В 2020 году Михаила Козяева признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Деньги заведующему моргом передавали две организации, которые оказывали ритуальные услуги. Он получил от них 1 208 500 и 294 000 рублей.