8 февраля вторник
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 75.68
eur 86.52
Тема дняЗа поджог «Сибирского алабая» задержан сотрудник
Все новости
Все новости

Трех юристов обвиняют в обмане 28 новосибирцев с покупкой земли — они собрали с них 13,5 миллиона

Уголовное дело о мошенничестве направили в суд

4 124
17Обсудить

Поделиться

Мужчина сейчас находится в СИЗО, женщины отпущены под подписку о невыезде

Мужчина сейчас находится в СИЗО, женщины отпущены под подписку о невыезде

Поделиться

В Новосибирске до суда дошло дело против трех юристов, которых обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, 41-летний мужчина и две женщины в возрасте 45 и 53 лет обманули 28 человек.

Всё происходило с марта 2019 года по июль 2021 года. Юридическая фирма заключала фиктивные договоры с людьми на покупку земельных участков в разных местах Новосибирска.

— Юристы уверяли обратившихся к ним клиентов, что сотрудничают с представителем государственного учреждения и могут оказать содействие в оформлении в собственность земельных участков по заведомо привлекательной цене, стоимостью ниже рыночной, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции объяснили, что юристы делали поддельные заявления в ведомства для оформления земли, а после заключения договора и оплаты предоставляли фиктивные квитанции. Потом они просто прекращали выходить с клиентами на связь.

— В общей сложности от противоправных действий обвиняемых пострадали 28 человек, а сумма материального ущерба составила более 13,5 миллиона рублей, — добавили в ведомстве.

Юристов обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой». Мужчина сейчас находится в СИЗО, женщины отпущены под подписку о невыезде.

В прошлом году НГС рассказывал, что компания «Гарант» зазывает сибиряков на бесплатные юридические консультации, на которых им рассказывают о прекрасных перспективах решить любой вопрос и отсудить кругленькую сумму. Вот только берут за «работу» юристы намного больше того, что в принципе возможно отсудить. Корреспондент НГС пообщался с пострадавшим от действий недобросовестных юристов и c судебным представителем компании «Гарант», который теперь собирает обманутых для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мошенничествосуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter