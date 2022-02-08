Трех юристов обвиняют в обмане 28 новосибирцев с покупкой земли — они собрали с них 13,5 миллиона

В Новосибирске до суда дошло дело против трех юристов, которых обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, 41-летний мужчина и две женщины в возрасте 45 и 53 лет обманули 28 человек.

Всё происходило с марта 2019 года по июль 2021 года. Юридическая фирма заключала фиктивные договоры с людьми на покупку земельных участков в разных местах Новосибирска.

— Юристы уверяли обратившихся к ним клиентов, что сотрудничают с представителем государственного учреждения и могут оказать содействие в оформлении в собственность земельных участков по заведомо привлекательной цене, стоимостью ниже рыночной, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.