Трех юристов обвиняют в обмане 28 новосибирцев с покупкой земли — они собрали с них 13,5 миллиона

В Новосибирске до суда дошло дело против трех юристов, которых обвиняют в мошенничестве. По версии следствия,
Всё происходило с марта 2019 года по июль 2021 года. Юридическая фирма заключала фиктивные договоры с людьми на покупку земельных участков в разных местах Новосибирска.
— Юристы уверяли обратившихся к ним клиентов, что сотрудничают с представителем государственного учреждения и могут оказать содействие в оформлении в собственность земельных участков по заведомо привлекательной цене, стоимостью ниже рыночной, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции объяснили, что юристы делали поддельные заявления в ведомства для оформления земли, а после заключения договора и оплаты предоставляли фиктивные квитанции. Потом они просто прекращали выходить с клиентами на связь.
— В общей сложности от противоправных действий обвиняемых пострадали 28 человек, а сумма материального ущерба составила более 13,5 миллиона рублей, — добавили в ведомстве.
Юристов обвиняют по
В прошлом году НГС рассказывал, что компания «Гарант» зазывает сибиряков на бесплатные юридические консультации, на которых им рассказывают о прекрасных перспективах решить любой вопрос и отсудить кругленькую сумму. Вот только берут за «работу» юристы намного больше того, что в принципе возможно отсудить. Корреспондент НГС пообщался с пострадавшим от действий недобросовестных юристов и c судебным представителем компании «Гарант», который теперь собирает обманутых для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.