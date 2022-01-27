Новосибирец вышел из колонии, нашел своих прошлых жертв и убил их: что решил суд

Суд вынес приговор мужчине, который летом 2020 года убил пожилую пару в селе Блюдчанское Чановского района НСО. Таким образом сибиряк отомстил пенсионерам за показания, которые они дали против него в суде. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 с т. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия и суда, в 2013 году сибиряка осудили за грабеж. Тогда его жертвами стали пенсионеры — 67-летний и 69-летняя супруги. Спустя семь лет, после освобождения, мужчина решил отомстить им за данные против него в суде показания.