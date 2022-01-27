Новосибирец вышел из колонии, нашел своих прошлых жертв и убил их: что решил суд

Суд вынес приговор мужчине, который летом 2020 года убил пожилую пару в селе Блюдчанское Чановского района НСО. Таким образом сибиряк отомстил пенсионерам за показания, которые они дали против него в суде. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного
По данным следствия и суда, в 2013 году сибиряка осудили за грабеж. Тогда его жертвами стали пенсионеры —
— Ночью 11 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим, разбудил их и начал конфликт. В ходе выяснения отношений подсудимый нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его супруге — несколько ударов табуретом по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, — сообщили в областном Следственном комитете.
Затем сибиряк, пытаясь скрыть следы своего преступления, накрыл убитых разными вещами, поджег и ушел. Через какое-то время мужчину задержали следователи и сотрудники полиции.
— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии особого режима, — добавили в Следственном комитете.
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