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Новосибирец вышел из колонии, нашел своих прошлых жертв и убил их: что решил суд

В колонии он проведет 17 лет

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Когда-то мужчина ограбил супружескую пару. Затем по их показаниям его поймали и посадили на семь лет. Почти сразу после выхода из колонии сибиряк решил отомстить им

Когда-то мужчина ограбил супружескую пару. Затем по их показаниям его поймали и посадили на семь лет. Почти сразу после выхода из колонии сибиряк решил отомстить им

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Суд вынес приговор мужчине, который летом 2020 года убил пожилую пару в селе Блюдчанское Чановского района НСО. Таким образом сибиряк отомстил пенсионерам за показания, которые они дали против него в суде. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия и суда, в 2013 году сибиряка осудили за грабеж. Тогда его жертвами стали пенсионеры — 67-летний и 69-летняя супруги. Спустя семь лет, после освобождения, мужчина решил отомстить им за данные против него в суде показания.

— Ночью 11 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим, разбудил их и начал конфликт. В ходе выяснения отношений подсудимый нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его супруге — несколько ударов табуретом по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, — сообщили в областном Следственном комитете.

Затем сибиряк, пытаясь скрыть следы своего преступления, накрыл убитых разными вещами, поджег и ушел. Через какое-то время мужчину задержали следователи и сотрудники полиции.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии особого режима, — добавили в Следственном комитете.

За пару дней до Нового года в Новосибирске бывший парень зверски убил 23-летнюю девушку.

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