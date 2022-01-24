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330 тысяч за 159 рыб: под Новосибирском поймали трех человек с незаконными сетями для ловли

Полиция на транспорте возбудила три уголовных дела

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Среди выловленной рыбы оказались караси, окуни и судаки

Среди выловленной рыбы оказались караси, окуни и судаки

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В Новосибирской области возбудили три уголовных дела по фактам браконьерства, рассказали в полиции на транспорте. В январе поймали трех жителей региона, незаконно добывавших рыбу запрещенными орудиями лова.

— В районе сёл Боровое и Береговое, деревни Ерестная патрули речной полиции обнаружили и задержали мужчин в возрасте 36, 39 и 40 лет, которые в нарушение правил и ограничений рыболовства, требований к сохранению биологических ресурсов использовали ставные сети из лески и незаконно выловили в общей сложности 159 экземпляров речной рыбы, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Ущерб от действий сибиряков составил 330 тысяч рублей. Как уточнили НГС в пресс-службе полиции, среди рыбы оказались караси, окуни и судаки. Полицейские изъяли снасти, которыми пользовались браконьеры, и пойманную рыбу.

В отношении них возбудили уголовные дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», за которую установлено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники ГИБДД днем 11 января на трассе недалеко от поселка Коченево под Новосибирском остановили Lada Priora, в багажнике которой обнаружили 12 мешков с мясом косули.

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