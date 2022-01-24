330 тысяч за 159 рыб: под Новосибирском поймали трех человек с незаконными сетями для ловли

В Новосибирской области возбудили три уголовных дела по фактам браконьерства, рассказали в полиции на транспорте. В январе поймали трех жителей региона, незаконно добывавших рыбу запрещенными орудиями лова.
— В районе сёл Боровое и Береговое, деревни Ерестная патрули речной полиции обнаружили и задержали мужчин в возрасте 36, 39 и 40 лет, которые в нарушение правил и ограничений рыболовства, требований к сохранению биологических ресурсов использовали ставные сети из лески и незаконно выловили в общей сложности 159 экземпляров речной рыбы, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Ущерб от действий сибиряков составил 330 тысяч рублей. Как уточнили НГС в пресс-службе полиции, среди рыбы оказались караси, окуни и судаки. Полицейские изъяли снасти, которыми пользовались браконьеры, и пойманную рыбу.
В отношении них возбудили уголовные дела по
Сотрудники ГИБДД днем 11 января на трассе недалеко от поселка Коченево под Новосибирском остановили Lada Priora, в багажнике которой обнаружили