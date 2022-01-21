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Пристав за 30 тысяч сняла с бизнесмена запрет на выезд за рубеж: что решил суд в Новосибирске

Взяточница признала свою вину

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Инцидент, за который наказали пристава, случился в 2018 году

Инцидент, за который наказали пристава, случился в 2018 году

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21 января в суде Ленинского района Новосибирска огласили обвинительный приговор судебному приставу того же района Наталье Матвеевой, которая незаконно сняла запрет бизнесмену на выезд за пределы России.

— Взятка в размере 30 000 рублей передавалась через посредника. За вознаграждение пристав незаконно прекратила исполнительное производство, в рамках которого индивидуальному предпринимателю запретили выезд за пределы РФ. Преступление было совершено 12 января 2018 года, — рассказал НГС помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Наталья Матвеева в суде раскаялась, полностью признав вину. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. На год Матвеевой запретили работать на госслужбе (если деятельность связана с контрольно-распорядительными функциями). Решение не вступило в законную силу.

Что касается посредника в передаче взятки Матвеевой, его дело сейчас рассматривается в том же суде.

20 января силовики задержали замначальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Елену Кириллову. Ей инкриминируется получение взятки 50 000 рублей. Источники НГС утверждают, что за эти деньги она также сняла запрет на выезд за границу.

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