Пристав за 30 тысяч сняла с бизнесмена запрет на выезд за рубеж: что решил суд в Новосибирске

21 января в суде Ленинского района Новосибирска огласили обвинительный приговор судебному приставу того же района Наталье Матвеевой, которая незаконно сняла запрет бизнесмену на выезд за пределы России.
— Взятка в размере
Наталья Матвеева в суде раскаялась, полностью признав вину. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. На год Матвеевой запретили работать на госслужбе (если деятельность связана с контрольно-распорядительными функциями). Решение не вступило в законную силу.
Что касается посредника в передаче взятки Матвеевой, его дело сейчас рассматривается в том же суде.
20 января силовики задержали замначальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новосибирской области Елену Кириллову. Ей инкриминируется получение взятки