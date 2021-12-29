Суд выпустил из СИЗО блогера Юрия Хованского

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга
Следствие по делу Хованского продолжается, сейчас ему назначена мера пресечения «запрет определенных действий». В перечне запретов — выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров. Пользоваться интернетом тоже нельзя.
Хованского, который называет себя первым стендап-комиком в Рунете и первым видеоблогером, который профессионально полез в рэп, задержали в июне. В СИЗО по обвинению в оправдании терроризма он провел полгода.