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Суд выпустил из СИЗО блогера Юрия Хованского

Но следствие по его делу продолжится

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Пользоваться интернетом блогеру запретили

Пользоваться интернетом блогеру запретили

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 29 декабря принял решение выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО. Об этом сообщает «Фонтанка». Блогера обвиняют в оправдании терроризма за песню про чеченцев, русских и «Норд-Ост», спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что было исполнение и позже, вплоть до 2020 года.

Следствие по делу Хованского продолжается, сейчас ему назначена мера пресечения «запрет определенных действий». В перечне запретов — выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров. Пользоваться интернетом тоже нельзя.

Хованского, который называет себя первым стендап-комиком в Рунете и первым видеоблогером, который профессионально полез в рэп, задержали в июне. В СИЗО по обвинению в оправдании терроризма он провел полгода.

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СИЗОСледственный комитеттерроризмсудЮрий Хованский
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