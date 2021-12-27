Суд вернул в прокуратуру дело о гибели рабочего на стройке спорткомплекса НГУ

Сегодня Советский районный суд решил вернуть уголовное дело директора компании-субподрядчика «Геккон» Виталия Домогатского на пересмотр прокурору. Дело связано с гибелью рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ — 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года во время высотных работ.

— Органами предварительного расследования Виталий Домогатский обвинялся в том, что являясь директором организации, на которого были возложены обязанности по руководству текущей деятельности организации, действуя в соответствии с должностной инструкцией, нес ответственность за нарушение правил техники безопасности, трудовой дисциплины, норм внутреннего трудового распорядка, противопожарной защиты, обязан был соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а также обеспечивать соблюдение данных требований работниками, — сообщается на сайте суда.