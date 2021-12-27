Суд вернул в прокуратуру дело о гибели рабочего на стройке спорткомплекса НГУ

Сегодня Советский районный суд решил вернуть уголовное дело директора компании-субподрядчика «Геккон» Виталия Домогатского на пересмотр прокурору. Дело связано с гибелью рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ — 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года во время высотных работ.
— Органами предварительного расследования Виталий Домогатский обвинялся в том, что являясь директором организации, на которого были возложены обязанности по руководству текущей деятельности организации, действуя в соответствии с должностной инструкцией, нес ответственность за нарушение правил техники безопасности, трудовой дисциплины, норм внутреннего трудового распорядка, противопожарной защиты, обязан был соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а также обеспечивать соблюдение данных требований работниками, — сообщается на сайте суда.
Ранее, как указано на сайте, Виталия Домогатского обвиняли по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть:
— Работник упал с высоты 8,147 метра от уровня земли на твердую поверхность, в результате такого падения работнику были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, в результате чего наступила смерть работника.
По версии следствия, Виталий принял в эксплуатацию строительные леса, которые не соответствовали требованиям. Ранее в беседе с НГС Домогатский подчеркивал, что техническая возможность работать без нарушения техники безопасности на стройке была.
Корреспондент НГС связался с Виталием Домогатским. В разговоре мужчина пояснил, что свою позицию уже озвучил раньше:
— Свою позицию я раньше уже высказывал. Я ничего не хочу добавлять и пояснять. Не хочу ничего комментировать, освящать. По имеющимся данным сложно доказать мою вину, вот и всё. Поэтому отправили, видимо, на доисследование.
В ноябре в Новосибирске на стройке на улице Большевистской, 32, стр. 1 с высоты сорвалась строительная люлька. Погиб один рабочий, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позднее скончался еще один рабочий.