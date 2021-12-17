Сибирячка приехала в гости к москвичу из Tinder — он ограбил ее в подъезде

В Москве 21-летнюю жительницу Новосибирска ограбил в подъезде ухажер и отнял дорогой телефон. Инцидент произошел 14 декабря на улице Псковской.



Как пишут РИА.Новости со ссылкой на собственный источник, девушка на днях приехала в столицу. Она познакомилась с парнем в Tinder, и на следующий день приехала к нему в гости. В итоге свидание закончилось уголовным делом.

— Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым — им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там вытащил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу, — сказал собеседник агентства.