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Сибирячка приехала в гости к москвичу из Tinder — он ограбил ее в подъезде

Мужчину задержали — возбуждено уголовное дело за «Разбой»

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На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой»

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой»

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В Москве 21-летнюю жительницу Новосибирска ограбил в подъезде ухажер и отнял дорогой телефон. Инцидент произошел 14 декабря на улице Псковской.

Как пишут РИА.Новости со ссылкой на собственный источник, девушка на днях приехала в столицу. Она познакомилась с парнем в Tinder, и на следующий день приехала к нему в гости. В итоге свидание закончилось уголовным делом.

— Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым — им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там вытащил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу, — сказал собеседник агентства.

Девушка смогла вырваться, стала стучаться в двери жильцов, злоумышленник убежал. Никто не открыл двери пострадавшей. Один из жильцов сказал, что девушка разбудила его детей, и отказался пустить ее в тамбур, чтобы та смогла вызвать такси с другого, оставшегося у нее телефона. В итоге девушка воспользовалась своим вторым телефоном, вызвала такси и обратилась в полицию.

— Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на лестничной площадке 15 этажа дома на улице Псковской неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил у девушки телефон и скрылся. Материальный ущерб составил 73 590 рублей, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Полицейские быстро поймали нападавшего.

— Задержан неработающий 26-летний гражданин, который изобличен в совершении указанного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», — добавили в ведомстве.

В ночь на 22 ноября в Новосибирске неустановленный водитель такси ограбил пьяного пассажира, высадил его из салона и скрылся в неизвестном направлении.

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