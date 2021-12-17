Сибирячка приехала в гости к москвичу из Tinder — он ограбил ее в подъезде

В Москве
Как пишут РИА.Новости со ссылкой на собственный источник, девушка на днях приехала в столицу. Она познакомилась с парнем в Tinder, и на следующий день приехала к нему в гости. В итоге свидание закончилось уголовным делом.
— Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым — им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там вытащил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу, — сказал собеседник агентства.
Девушка смогла вырваться, стала стучаться в двери жильцов, злоумышленник убежал. Никто не открыл двери пострадавшей. Один из жильцов сказал, что девушка разбудила его детей, и отказался пустить ее в тамбур, чтобы та смогла вызвать такси с другого, оставшегося у нее телефона. В итоге девушка воспользовалась своим вторым телефоном, вызвала такси и обратилась в полицию.
— Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на лестничной площадке 15 этажа дома на улице Псковской неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил у девушки телефон и скрылся. Материальный ущерб составил
Полицейские быстро поймали нападавшего.
— Задержан неработающий
В ночь на 22 ноября в Новосибирске неустановленный водитель такси ограбил пьяного пассажира, высадил его из салона и скрылся в неизвестном направлении.