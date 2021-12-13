Схема развода для молодежи. Жертв мошенников везут в полицию Калмыкии выбивать признания, а настоящих преступников не ищут?

— В письме был список потерпевших: сумма переведенных денег, Ф. И. О ., телефон и место, откуда звонили. Вот в нашем случае Максиму Сергеевичу звонили из колонии-поселения № 3 ГУФСИН РФ по Волгоградской области. Прокурор набрал номер потерпевшего, тот подтвердил, что некие мошенники выманили у него деньги. Было возбуждено уголовное дело. А поскольку Максим Сергеевич находился в Калмыкии, то делом занялись калмыцкие полицейские. И они почему-то информацию о колонии просто проигнорировали. На это я уже направил жалобы в прокуратуру, — говорит адвокат Санан Хулхачиев



Наконец, никто даже не попытался связаться и поговорить с бывшим сокурсником Олега — Егором, который и свел приятеля с мужчиной, предложившим «акцию» с карточками. Попытки выйти на след настоящих мошенников, похоже, никого не интересовали.



Калмыцкая схема

Олег рассказывает, что работавшие с ним оперативники зачем-то познакомили его с парнем из Челябинска, с которым произошла ровно та же история. Отдал кому-то свою карту, а потом за ним пришли и, не дав опомниться, увезли в Калмыкию, где «раскрутили» на признание в мошенничестве. Парень не стал сопротивляться и получил год условно. Позже оперативники похвастали Олегу, что у них были такие «клиенты» из Сочи и других городов России.



Еще один известный нам эпизод — вывоз в Калмыкию молодого человека из Екатеринбурга. Историю 19-летнего Антона Г. подробно описали наши коллеги — журналисты портала E1.RU. По стечению обстоятельств он тоже учащийся автотранспортного техникума, только Уральского. Отдал свою банковскую карту приятелю — тот сказал, что ему нужно обналичить биткоины. В результате с помощью карты было совершено мошенничество.



Антона стремительно доставили в Калмыкию. По уже известной нам схеме подержали какое-то время взаперти, напугали перспективой сесть в тюрьму и получили заветное признание. К счастью, защите удалось отвоевать парня: расследование возобновили, слова Антона о передаче карты проверили и нашли реального мошенника.



Что касается красноярца Олега, то он ждет следующего заседания суда. Мы запросили комментарий по его делу в ГУ МВД РФ по Республике Калмыкия. Нам обещали ответить в течение 10 дней.



Мать Олега Валентина написала жалобу на действия полицейских из Малых Дербетов в республиканский Следственный комитет. Калмыцкий следком сообщил нашей редакции, что провел проверку и нарушений в действиях полиции не обнаружил.

Самой Валентине прислали более развернутый ответ, его копия есть в распоряжении редакции. В письме следком привел слова полицейских: якобы они еще дома у Олега сказали ему, что он подозревается в преступлении, а он тут же во всем сознался и согласился ехать с ними в Калмыкию.

Однако и девушка Олега, и ее отец, находившиеся в той же квартире, говорят обратное: при них парня никто не обвинял, он ни в чем не сознавался и согласия лететь в другой регион России не давал.



Ищут не там, где потеряли, а там, где светлее



Прокомментировать ситуацию мы попросили Михаила Александровича Федотова — это правозащитник, юрист, бывший председатель Совета при президенте РФ по правам человека, советник президента с 2010 года.



— Вся проблема упирается в отсутствие прокурорского надзора. В 2011 году из прокуратуры выделили Следственный комитет, и прокуратура потеряла возможность надзирать за ведением дела, эта функция перешла к следкому. То есть ранее по таким инцидентам можно было жаловаться в прокуратуру, а теперь можно апеллировать только к Бастрыкину.



А следком заинтересован, чтобы дело не повисло нераскрытым, чтобы не было «висяков». У прокуратуры такого интереса нет. Прокурорам не важно, какой будет процент раскрываемости, с них за это не спрашивают. Поэтому они могут более объективно посмотреть на следствие и увидеть нарушения.



Следователю важна статистика. Если есть возможность нераскрытое дело на кого-то повесить — это же проще. Вот есть человек, на которого записана карта, он и виноват. Это очень простой принцип — искать не там, где потерял, а там, где фонарь светит.



Нужны изменения в законодательстве, в законе о прокуратуре и в Уголовно-процессуальном кодексе. Об этом давно уже говорится, но, видимо, есть силы, которые не хотят восстановления прокурорского надзора за следствием, — говорит Михаил Федотов.



Причем Михаил Александрович на вопрос, а почему ребят везут именно в Калмыкию, говорит, что объяснений этому нет. Нужно просто разбираться с этими сотрудниками правоохранительных органов. Мы следим за развитием событий.