Схема развода для молодежи. Жертв мошенников везут в полицию Калмыкии выбивать признания, а настоящих преступников не ищут?

В нашу редакцию NGS24.RU обратилась семья — Валентина Гаммершмидт и ее
Однако по прилете Олега заперли в участке и не выпускали, пока он не подписал признания в преступлении, которого не совершал. Сейчас идет суд. В деле множество странностей. Семья попросила нас привлечь внимание к этому процессу. Корреспондентка NGS24.RU Мария Антюшева стала разбираться и обнаружила, что таких парней свозят в Калмыкию из разных городов страны.
Акция: приведи друга и получи срок
Давайте сразу расставим все точки над «ё» — молодые люди попадают в схему калмыцкой полиции не случайно, а по собственной глупости. Все они однажды повелись на возможность мелкого быстрого заработка. Вот как свою историю описывает Олег Ульянов.
В марте 2020 года он учился в автотранспортном техникуме, ему тогда было 18 лет. Однажды сокурсник Егор познакомил Олега с человеком, который рассказал друзьям про возможность заработать — якобы в одном из банков дарят 10 тысяч рублей, если открыть карту. Условия были странными: надо оформить карту на свое имя, подключить к чужой симке и отдать этому человеку, после чего дадут деньги.
По словам Олега, он в тот момент даже не подумал, что за этим предложением мог стоять криминал.
— Нет, я подумал, что это какая-то акция от банка по привлечению клиентов. Бывают же какие-то акции типа «приведи друга» или вроде того, — отвечает парень.
Олег и Егор оформили по карточке, отдали мужчине, получили по 10 тысяч и забыл об этой истории.
Этим летом юноша окончил техникум, устроился на работу, жил с девушкой. 14 сентября в их квартиру постучали трое полицейских — два из Калмыкии, один местный. Они попросили Олега проследовать с ними в отделение на Робеспьера, 2а. Говорили, что от него требуются свидетельские показания.
В отделении ему еще раз сказали, что он должен выступить свидетелем по одному делу, а для этого — слетать в Калмыкию. Обещали, что обратный авиабилет Олегу купят за счет МВД. Впрочем, выбора у него не было — сотрудники забрали паспорт и телефон и не отпускали домой.
Олег улетел с двумя калмыцкими полицейскими буквально в чем был — в шортах и кофте. 15 сентября его привезли в село Малые Дербеты, в участок. Там он узнал, что некие телефонные мошенники обманом уговаривали людей из разных городов России перевести деньги на банковскую карту — именно ту, которая была записана на Олега.
Признание — царица доказательств
По словам молодого человека, его «поселили» в отделении полиции. Не приковали и не били, но не выпускали из здания и не отдавали телефон. Один раз позволили написать сообщение девушке, что он жив-здоров. Периодически приносили что-то перекусить, спать разрешали на кушетке в одной из комнат отделения. Так продолжалось два или три дня — точно Олег не помнит.
В эти дни оперативники постоянно объясняли Олегу: лучше бы ему признаться в телефонном мошенничестве. Обещали, что он отделается совсем маленьким наказанием, например, год условно или что-то вроде. В случае отказа сулили реальный и долгий срок.
На объяснения Олега про друга Егора, про его загадочного знакомого и «акцию» в банке отвечали примерно так: будешь настаивать на своей версии — пойдешь по более тяжелой статье, как участник организованной преступной группы. Мол, тебе же выгоднее сказать, что сделал всё сам и в одиночку.
В итоге Олег сдался и подписал всё, что просили. Дальше его передали следователю.
— Он стал придумывать мне версию, как я похитил деньги якобы у [фамилия скрыта] Максима Сергеевича. Он сам просто взял и из головы мне придумал, как я это всё сделал, что я SIP-телефонию использовал. Просто из головы придумал мне версию и заставил подписать это всё, — говорит Олег.
Всё это время мать и подруга не знали, что с ним. Валентина даже писала заявление в красноярскую полицию о пропаже человека. Ей ответили, что ее сын в Калмыкии — дает показания. Но на каком основании его увезли и почему не дают позвонить — толком не объяснили.
Наконец с Олега взяли обязательство о явке, отдали телефон и выпустили из отделения, он смог поговорить с родными. Идти ему в Малых Дербетах было некуда, поэтому ему выделили место в общежитии.
«Забыли» несколько мелких деталей
Через какое-то время Валентина сняла сыну жилье в столице Калмыкии Элисте, нашла в республике адвоката. С 1 ноября начался суд. В суде Олег настаивает, что подписать признание его заставили. Прошел ряд заседаний, следующее предстоит в середине декабря. Сейчас парень на несколько дней прилетел в Красноярск.
Он показал редакции NGS24.RU банковскую выписку по той злополучной карточке. В марте и апреле 2020 года на нее переводили средства разные люди. Наличные снимались в Санкт-Петербурге. Олег утверждает, что последний раз выезжал из Красноярска 6 лет назад — ездил с семьей в Турцию. Но он, конечно, не может вспомнить, чем конкретно занимался в тот или иной день весной 2020 года.
Потерпевший в деле только один — Максим Сергеевич. На суде он рассказал, как мошенник обвел его вокруг пальца, убедив перевести на карту Олега 1
При этом, судя по банковской выписке, кроме Максима Сергеевича, деньги на карточку переводили и другие люди. Но следствие ими почему-то не заинтересовалось.
— Я заявил ходатайство о допросе всех лиц, переводивших деньги на карту, но обвинитель был против, и суд отклонил ходатайство, — говорит адвокат юноши Санан Николаевич Хулхачиев.
По просьбе адвоката суд запросил у телефонной компании детализацию звонков Максима Сергеевича, чтобы узнать, на чье имя зарегистрирована симка, с которой звонили мошенники. Это тоже почему-то не было сделано на этапе следствия.
Но самое интересное, что изначально в деле была информация: потерпевшему звонили из волгоградской колонии. По словам защитника, это не потерпевший обратился в полицию, это полиция на него вышла. А сделала она это вот как.
По информации Хулхачиева, из Генеральной прокуратуры России в прокуратуру Волгоградской области пришло письмо, что в областных исправительных учреждениях осуществлялись выходы в интернет и телефонные звонки, после чего переводились денежные средства. Генпрокуратура установила этот факт по данным, предоставленным одним из крупнейших банков страны. Головное ведомство дало задание волгоградской прокуратуре провести проверки по этому поводу.
— В письме был список потерпевших: сумма переведенных денег,
Наконец, никто даже не попытался связаться и поговорить с бывшим сокурсником Олега — Егором, который и свел приятеля с мужчиной, предложившим «акцию» с карточками. Попытки выйти на след настоящих мошенников, похоже, никого не интересовали.
Калмыцкая схема
Олег рассказывает, что работавшие с ним оперативники зачем-то познакомили его с парнем из Челябинска, с которым произошла ровно та же история. Отдал кому-то свою карту, а потом за ним пришли и, не дав опомниться, увезли в Калмыкию, где «раскрутили» на признание в мошенничестве. Парень не стал сопротивляться и получил год условно. Позже оперативники похвастали Олегу, что у них были такие «клиенты» из Сочи и других городов России.
Еще один известный нам эпизод — вывоз в Калмыкию молодого человека из Екатеринбурга. Историю 19-летнего Антона Г. подробно описали наши коллеги — журналисты портала E1.RU. По стечению обстоятельств он тоже учащийся автотранспортного техникума, только Уральского. Отдал свою банковскую карту приятелю — тот сказал, что ему нужно обналичить биткоины. В результате с помощью карты было совершено мошенничество.
Антона стремительно доставили в Калмыкию. По уже известной нам схеме подержали какое-то время взаперти, напугали перспективой сесть в тюрьму и получили заветное признание. К счастью, защите удалось отвоевать парня: расследование возобновили, слова Антона о передаче карты проверили и нашли реального мошенника.
Что касается красноярца Олега, то он ждет следующего заседания суда. Мы запросили комментарий по его делу в ГУ МВД РФ по Республике Калмыкия. Нам обещали ответить в течение 10 дней.
Мать Олега Валентина написала жалобу на действия полицейских из Малых Дербетов в республиканский Следственный комитет. Калмыцкий следком сообщил нашей редакции, что провел проверку и нарушений в действиях полиции не обнаружил.
Самой Валентине прислали более развернутый ответ, его копия есть в распоряжении редакции. В письме следком привел слова полицейских: якобы они еще дома у Олега сказали ему, что он подозревается в преступлении, а он тут же во всем сознался и согласился ехать с ними в Калмыкию.
Однако и девушка Олега, и ее отец, находившиеся в той же квартире, говорят обратное: при них парня никто не обвинял, он ни в чем не сознавался и согласия лететь в другой регион России не давал.
Ищут не там, где потеряли, а там, где светлее
Прокомментировать ситуацию мы попросили Михаила Александровича Федотова — это правозащитник, юрист, бывший председатель Совета при президенте РФ по правам человека, советник президента с 2010 года.
— Вся проблема упирается в отсутствие прокурорского надзора. В 2011 году из прокуратуры выделили Следственный комитет, и прокуратура потеряла возможность надзирать за ведением дела, эта функция перешла к следкому. То есть ранее по таким инцидентам можно было жаловаться в прокуратуру, а теперь можно апеллировать только к Бастрыкину.
А следком заинтересован, чтобы дело не повисло нераскрытым, чтобы не было «висяков». У прокуратуры такого интереса нет. Прокурорам не важно, какой будет процент раскрываемости, с них за это не спрашивают. Поэтому они могут более объективно посмотреть на следствие и увидеть нарушения.
Следователю важна статистика. Если есть возможность нераскрытое дело на кого-то повесить — это же проще. Вот есть человек, на которого записана карта, он и виноват. Это очень простой принцип — искать не там, где потерял, а там, где фонарь светит.
Нужны изменения в законодательстве, в законе о прокуратуре и в Уголовно-процессуальном кодексе. Об этом давно уже говорится, но, видимо, есть силы, которые не хотят восстановления прокурорского надзора за следствием, — говорит Михаил Федотов.
Причем Михаил Александрович на вопрос, а почему ребят везут именно в Калмыкию, говорит, что объяснений этому нет. Нужно просто разбираться с этими сотрудниками правоохранительных органов. Мы следим за развитием событий.