Под Новосибирском два друга зарезали знакомого, которому были должны 30 тысяч рублей — что им грозит

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против
По данным следствия, прошлой осенью
— Они под вымышленным предлогом предложили мужчине проехать с ними в кредитную организацию для оформления кредита на имя
После этого они поехали в сторону деревни Алексеевка в Новосибирском районе, остановились у обочины, объяснив, что машина сломалась, и вышли на дорогу.
— Фигуранты по делу выманили из салона автомобиля потерпевшего на улицу и нанесли ножом ему не менее 25 ударов в область шеи, туловища и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а обвиняемые с места совершения преступления скрылись, — добавили в ведомстве.
Свою вину в преступлении мужчины не признали. Если их вина будет доказана, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
В августе Областной суд вынес приговор жителю Сузуна и его подруге за убийство их общей знакомой. Как выяснили следователи, в июне этого года Алексей Петров похитил карточку своей бывшей девушки и украл со счета 620 тысяч рублей. Чтобы она не обратилась в полицию, он попросил свою новую подругу Екатерину Абакумову заманить ее в подходящее для убийства место.