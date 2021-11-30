Под Новосибирском два друга зарезали знакомого, которому были должны 30 тысяч рублей — что им грозит

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 20-летнего и 21-летнего мужчин. Их обвиняют по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

По данным следствия, прошлой осенью 21-летний новосибирец занял у своего 26-летнего знакомого и его жены около 30 тысяч рублей. Рассчитываться с долгом он не захотел. 17 декабря мужчина вместе со своим 20-летним другом взял нож и на машине приехал к потерпевшему.