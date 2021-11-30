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Под Новосибирском два друга зарезали знакомого, которому были должны 30 тысяч рублей — что им грозит

Они нанесли ему ножом не менее 25 ударов

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Свою вину в преступлении мужчины не признали

Свою вину в преступлении мужчины не признали

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В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против 20-летнего и 21-летнего мужчин. Их обвиняют по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

По данным следствия, прошлой осенью 21-летний новосибирец занял у своего 26-летнего знакомого и его жены около 30 тысяч рублей. Рассчитываться с долгом он не захотел. 17 декабря мужчина вместе со своим 20-летним другом взял нож и на машине приехал к потерпевшему.

— Они под вымышленным предлогом предложили мужчине проехать с ними в кредитную организацию для оформления кредита на имя 21-летнего обвиняемого и последующего возврата имеющегося долга потерпевшему. Последний, не подозревающий о преступных намерениях знакомых, согласился и поехал с ними, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

После этого они поехали в сторону деревни Алексеевка в Новосибирском районе, остановились у обочины, объяснив, что машина сломалась, и вышли на дорогу.

— Фигуранты по делу выманили из салона автомобиля потерпевшего на улицу и нанесли ножом ему не менее 25 ударов в область шеи, туловища и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а обвиняемые с места совершения преступления скрылись, — добавили в ведомстве.

Свою вину в преступлении мужчины не признали. Если их вина будет доказана, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

В августе Областной суд вынес приговор жителю Сузуна и его подруге за убийство их общей знакомой. Как выяснили следователи, в июне этого года Алексей Петров похитил карточку своей бывшей девушки и украл со счета 620 тысяч рублей. Чтобы она не обратилась в полицию, он попросил свою новую подругу Екатерину Абакумову заманить ее в подходящее для убийства место.

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