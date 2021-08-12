12 августа четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 9/10
usd 73.97
eur 86.63
Тема дняЖурналист поставила две прививки и сразу заболела

Все новости

Все новости

Вынесли приговор сибиряку, который жестоко убил свою бывшую девушку. Как убивать — ему советовала новая подруга

Они закопали тело девушки в лесу, а потом инсценировали ее поиски

3 501
27Обсудить

Поделиться

Алексей Петров будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Алексей Петров будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Поделиться

Под Новосибирском парень с девушкой получили срок за убийство подруги

Областной суд вынес приговор жителю Сузуна и его подруге за убийство их общей знакомой.

Как выяснили следователи, в июне этого года Алексей Петров похитил карточку своей бывшей девушки и украл со счета 620 тысяч рублей. Чтобы она не обратилась в полицию, он попросил свою новую подругу Екатерину Абакумову заманить ее в подходящее для убийства место.

— Абакумова привела потерпевшую в безлюдное место, помогла найти орудие преступления и посоветовала способ убийства. Алексей Петров нанес потерпевшей удары ногами и ножом по голове и туловищу. После чего встал ногами на шею девушке, перекрыв дыхание, до наступления смерти. Петров и Абакумова спрятали труп в лесном массиве, — рассказали в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Суд приговорил Алексея Петрова к 17 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 1 год) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Екатерина Абакумова осуждена к 11 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 1 год) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.

В середине июля в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. Позже стало известно, что ее тело в овраге закопал знакомый.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

убийствопособничество
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...