Вынесли приговор сибиряку, который жестоко убил свою бывшую девушку. Как убивать — ему советовала новая подруга

Под Новосибирском парень с девушкой получили срок за убийство подруги
Областной суд вынес приговор жителю Сузуна и его подруге за убийство их общей знакомой.
Как выяснили следователи, в июне этого года Алексей Петров похитил карточку своей бывшей девушки и украл со счета 620 тысяч рублей. Чтобы она не обратилась в полицию, он попросил свою новую подругу Екатерину Абакумову заманить ее в подходящее для убийства место.
— Абакумова привела потерпевшую в безлюдное место, помогла найти орудие преступления и посоветовала способ убийства. Алексей Петров нанес потерпевшей удары ногами и ножом по голове и туловищу. После чего встал ногами на шею девушке, перекрыв дыхание, до наступления смерти. Петров и Абакумова спрятали труп в лесном массиве, — рассказали в пресс-службе Новосибирского областного суда.
Суд приговорил Алексея Петрова к 17 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 1 год) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Екатерина Абакумова осуждена к 11 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 1 год) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.
В середине июля в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. Позже стало известно, что ее тело в овраге закопал знакомый.