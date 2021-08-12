Вынесли приговор сибиряку, который жестоко убил свою бывшую девушку. Как убивать — ему советовала новая подруга

Суд приговорил Алексея Петрова к 17 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 1 год) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Екатерина Абакумова осуждена к 11 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок 1 год) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.

В середине июля в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. Позже стало известно, что ее тело в овраге закопал знакомый.