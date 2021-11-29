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«Ставить машины там элементарно негде»: неизвестные проткнули колеса пяти автомобилей на Шлюзе

Полиция выясняет обстоятельства дела

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Инцидент произошел на улице Шлюзовой, 8

Инцидент произошел на улице Шлюзовой, 8

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В Новосибирске в Советском районе 27 ноября проткнули колеса пяти машинам, которые стояли у дома по адресу Шлюзовая, 8.

Об этом сообщили в группе на «У нас на Шлюзе». Пострадавшие вызвали полицию.

— 27 ноября в отдел полиции № 10 «Советский» поступили сообщения об умышленной порче имущества, в настоящее время все обстоятельства выясняется, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В управляющей компании дома ФГУП «ЖКХ ННЦ» сообщили, что к ним жители по этому поводу не обращались.

Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница, в этом месте проблемы с парковкой и это могло стать причиной проткнутых колес.

— Я не знаю, какие были причины у этого человека. Предполагаю, кому-то помешали машины, стоящие вдоль дороги, но, к сожалению, зная проблемы с парковками в этом дворе, ставить машины там элементарно негде, дома советских времен постройки, тогда и предположить не могли, что в каждой семье будет машина, да еще и не одна, — рассказала НГС местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

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