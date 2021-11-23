Новосибирца Алексея Привалова суд приговорил к 2 годам 2 месяцам лишения свободы за покушение на кражу. 27-летний парень два раза пытался взорвать банкомат, чтобы украсть 13 миллионов рублей, но обе попытки оказались неудачными.



Как сообщает прокуратура Новосибирской области, в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года новосибирец в помещении АО «Газпромбанк» пытался взорвать банкомат и похитить деньги. Он вскрыл купюроприемник банкомата и закачал в него газ из двух баллончиков. Дальше он разлил от банкомата до входа в помещение бензин, который попытался поджечь. Однако бензин не загорелся, и Алексей Привалов покинул место преступления. Через неделю сибиряк попытался повторить преступление.