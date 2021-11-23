23 ноября вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 73.45
eur 82.77
Все новости
Все новости

Новосибирца осудили за покушение на кражу 13 миллионов из банкомата — две попытки оказались неудачными

Алексей Привалов пытался взорвать банкомат, но что-то пошло не так

252
3Обсудить

Поделиться

Новосибирец два раза пытался взорвать банкомат

Новосибирец два раза пытался взорвать банкомат

Поделиться

Новосибирца осудили за две попытки взорвать банкомат и украсть 13 млн

Новосибирца Алексея Привалова суд приговорил к 2 годам 2 месяцам лишения свободы за покушение на кражу. 27-летний парень два раза пытался взорвать банкомат, чтобы украсть 13 миллионов рублей, но обе попытки оказались неудачными.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года новосибирец в помещении АО «Газпромбанк» пытался взорвать банкомат и похитить деньги. Он вскрыл купюроприемник банкомата и закачал в него газ из двух баллончиков. Дальше он разлил от банкомата до входа в помещение бензин, который попытался поджечь. Однако бензин не загорелся, и Алексей Привалов покинул место преступления. Через неделю сибиряк попытался повторить преступление.

— Привалов ночью 7 января 2021 вернулся на место преступления с доработанным планом хищения — закупорил купюроприемник шерстяным носком для предотвращения улетучивания газа, а разлитый бензин заменил на ткань, пропитанную легковоспламеняющейся жидкостью, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Во второй раз Алексей Привалов был задержан сотрудниками охраны. Как стало известно во время предварительного следствия, в одном банкомате находилось 8 миллионов рублей, во втором — 5 миллионов. Алексей был признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30 — пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере). Приговор вступил в законную силу.

В ноябре 2021 года сотрудники полиции Новосибирска задержали двух несовершеннолетних молодых людей, которых подозревают в угоне автомобилей. Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 ноября, когда экипаж ДПС патрулировал улицы Дзержинского района.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прокуратурасудкража
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться