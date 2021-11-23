Новосибирца осудили за две попытки взорвать банкомат и украсть 13 млн
Новосибирца Алексея Привалова суд приговорил к 2 годам 2 месяцам лишения свободы за покушение на кражу. 27-летний парень два раза пытался взорвать банкомат, чтобы украсть 13 миллионов рублей, но обе попытки оказались неудачными.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года новосибирец в помещении АО «Газпромбанк» пытался взорвать банкомат и похитить деньги. Он вскрыл купюроприемник банкомата и закачал в него газ из двух баллончиков. Дальше он разлил от банкомата до входа в помещение бензин, который попытался поджечь. Однако бензин не загорелся, и Алексей Привалов покинул место преступления. Через неделю сибиряк попытался повторить преступление.
— Привалов ночью 7 января 2021 вернулся на место преступления с доработанным планом хищения — закупорил купюроприемник шерстяным носком для предотвращения улетучивания газа, а разлитый бензин заменил на ткань, пропитанную легковоспламеняющейся жидкостью, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Во второй раз Алексей Привалов был задержан сотрудниками охраны. Как стало известно во время предварительного следствия, в одном банкомате находилось 8 миллионов рублей, во втором — 5 миллионов. Алексей был признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30 — пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере). Приговор вступил в законную силу.
В ноябре 2021 года сотрудники полиции Новосибирска задержали двух несовершеннолетних молодых людей, которых подозревают в угоне автомобилей. Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 ноября, когда экипаж ДПС патрулировал улицы Дзержинского района.