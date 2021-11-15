15 ноября понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 71.81
eur 82.22
Тема дняКогда откроется гипермаркет Decathlon (уже скоро!)
Все новости
Все новости

До суда дошло дело против пьяного водителя, из-за которого погибла 16-летняя сибирячка — что ему грозит

Вину в совершенном преступлении мужчина признал

1 297
9Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в августа на трассе

ДТП произошло в августа на трассе

Поделиться

В НСО до суда дошло дело водителя, из-за которого погибла подросток

В Новосибирской области будут судить 47-летнего мужчину, устроившего в августе смертельное ДТП на 221-м километре трассы в Кочковском районе. Днем он сел пьяным за руль и столкнулся с двумя машинами на встречке.

— Водитель автомобиля марки «УАЗ-Патриот», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, следовавший со стороны города Карасука в направление города Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Двое мужчин от госпитализации в медицинское учреждение отказались. 16-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи по пути следования в больницу, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мужчину будут судить по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину он признал.

Если вина водителя будет доказана в суде, то согласно УК РФ ему грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Татарском районе Новосибирской области также в августа в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Одной из них было 16 лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПследователисуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...