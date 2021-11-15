До суда дошло дело против пьяного водителя, из-за которого погибла 16-летняя сибирячка — что ему грозит

В Новосибирской области будут судить 47-летнего мужчину, устроившего в августе смертельное ДТП на 221-м километре трассы в Кочковском районе. Днем он сел пьяным за руль и столкнулся с двумя машинами на встречке.



— Водитель автомобиля марки «УАЗ-Патриот», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, следовавший со стороны города Карасука в направление города Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Двое мужчин от госпитализации в медицинское учреждение отказались. 16-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи по пути следования в больницу, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.