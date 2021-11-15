До суда дошло дело против пьяного водителя, из-за которого погибла 16-летняя сибирячка — что ему грозит

В НСО до суда дошло дело водителя, из-за которого погибла подросток
В Новосибирской области будут судить 47-летнего мужчину, устроившего в августе смертельное ДТП на
— Водитель автомобиля марки «УАЗ-Патриот», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, следовавший со стороны города Карасука в направление города Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями, которые двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Двое мужчин от госпитализации в медицинское учреждение отказались. 16-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи по пути следования в больницу, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Мужчину будут судить по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину он признал.
Если вина водителя будет доказана в суде, то согласно УК РФ ему грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В Татарском районе Новосибирской области также в августа в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Одной из них было 16 лет.